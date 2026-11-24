Die EU klopft Österreich in Sachen Armutsgefährdung auf die Finger! So sei der Anteil der von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Menschen zuletzt gestiegen, sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch bei Kindern.
Die EU-Kommission will Österreich daher in den kommenden Monaten genauer beobachten: Wie aus Daten des am Dienstag veröffentlichten Herbst-Teils des Europäischen Semester-Pakets hervorgeht, hat Österreich bei sechs sozialen Indikatoren nicht gut abgeschnitten.
Haushaltseinkommen schrumpfen laut EU
Auch die Wirksamkeit sozialer Transferleistungen bei der Armutsbekämpfung habe sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert – und das Haushaltseinkommen verzeichne ein negatives Wachstum. Soll heißen: Die Menschen verdienen weniger statt mehr.
Probleme werden auch in der Bildung gesehen: Der Anteil junger Menschen, die weder arbeiten noch studieren, sei gestiegen, ebenso wie der Anteil der vorzeitigen Studienabbrecher. Die Brüsseler Behörde bewertet dies im „Rahmen für soziale Konvergenz“, der soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges, inklusives Wachstum fördern soll.
Österreich wurde wie alle anderen EU-Staaten in diesem Rahmen einer ersten Analyse in Bereichen wie soziale Inklusion und Armutsbekämpfung, Bildung und Arbeitsmarkt unterzogen. Als Basis dienten Indikatoren des Sozialpolitischen Scoreboards der EU, die diese Entwicklungen in den EU-Ländern über die Jahre messen.
Ergebnisse kommen im April 2027
Ergebnis war, dass die Kommission unser Land genauer beobachten wird. Neun Länder werden einer zweiten, genaueren Bewertung bestehender und geplanter Maßnahmen unterzogen; hier sind wir noch nicht dabei. Voraussichtlich im April 2027 will die Kommission ihre Ergebnisse veröffentlichen.
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