Probleme werden auch in der Bildung gesehen: Der Anteil junger Menschen, die weder arbeiten noch studieren, sei gestiegen, ebenso wie der Anteil der vorzeitigen Studienabbrecher. Die Brüsseler Behörde bewertet dies im „Rahmen für soziale Konvergenz“, der soziale Gerechtigkeit und nachhaltiges, inklusives Wachstum fördern soll.