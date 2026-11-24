Nachdem die steirische Tourismusbranche, wie berichtet, von Hackerangriffen betroffen war, sind jetzt trügerische E-Mails an Kunden im Umlauf. Die Polizei warnt und gibt Tipps.
Der Gutscheindienstleister Incert wurde, wie die „Krone“ berichtete, Ziel eines Cyberangriffs – betroffen waren etwa der Steiermark-Tourismus und der Tourismusverband Schladming-Dachstein. Tausende Kunden wurden vor zwei Wochen über den Vorfall informiert.
Jetzt verzeichnet die steirische Polizei vermehrt Anzeigen in Zusammenhang mit bertrügerischen Phishing-Nachrichten. Immer mehr Betroffene melden den Erhalt täuschend echt wirkender Phishing-E-Mails, WhatsApp-Nachrichten oder Sms.
Kontaktdaten werden missbraucht
Es dürfte sich dabei um die Kontaktdaten sowie Buchungsinformationen aus mutmaßlichen Datenlecks stammen, von denen touristische Verbände und Hotelketten betroffen waren. Diese Daten werden jetzt von Unbekannten laut Polizei missbraucht.
Über mitgesendete Links gelangen die Opfer auf gefälschte Webseiten, auf denen nach Zahlungs- und Zugangsdaten gefragt wird.
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