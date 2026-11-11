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Helsing stellt europäische Gefechtsfeld-KI vor

Digital
11.11.2026 14:04
Werbebild von Helsing: Ein von „Clarity“ erstelltes Lagebild wird im Gefechtsstand für den ...
Werbebild von Helsing: Ein von „Clarity“ erstelltes Lagebild wird im Gefechtsstand für den gesamten Stab an die Wand projiziert.(Bild: Helsing)
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Von krone.at

Das Münchner Rüstungs-Startup Helsing will mit einer KI-gestützten Plattform europäische Streitkräfte im Einsatz unabhängiger von US-Software machen. „Es ist zwingend, dass wir Kontrolle über die Art und Weise haben, wie unsere Daten ausgewertet werden“, sagte Co-Vorstandschef Gundbert Scherf am Mittwoch in Berlin. 

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Die Helsing-Plattform mit dem Namen „Clarity“ („Klarheit“) soll eine Flut von Informationen über das Gefechtsfeld sammeln und auswerten, die von Drohnen, Satelliten, Sensoren, schriftlichen Berichten und öffentlich zugänglichen Informationsquellen kommen und den Soldaten damit helfen, auf Bedrohungen zu reagieren. Die Entscheidungen treffe aber immer noch ein Mensch.

Problem Informationsüberschuss
Das Problem auf dem Gefechtsfeld sei nicht mehr – wie in den Kriegen der Vergangenheit – Mangel an Information, sondern ein Informationsüberschuss, sagte Scherf. „Wir kommen in eine Zeit, in der der Erfolg auf dem Gefechtsfeld davon abhängig ist, wie effektiv Streitkräfte Information in Handlung umsetzen können“, sagte Scherf.

Der Krieg in der Ukraine habe gezeigt, dass die Soldaten und deren Befehlshaber mit der Menge der Information oft überfordert sind, was zu falschen oder verspäteten Entscheidungen führt. Helsing war als Entwickler von Drohnen für den Ukraine-Krieg bekannt geworden.

Das Benutzeroberfläche von „Clarity“
Das Benutzeroberfläche von „Clarity“(Bild: Helsing)

Volle Kontrolle
„Mit Clarity erhalten europäische Streitkräfte eine Software, die in Deutschland entwickelt wird, auf ihrer eigenen Infrastruktur läuft und unter ihrer Kontrolle bleibt“, erklärte Scherf. Sie hätten die volle Kontrolle über die Software – einen „Notaus-Schalter“, mit dem das System von außen deaktiviert werden kann, gebe es nicht.

Im US-Verteidigungsministerium und in der NATO ist bisher die Software „Maven“ des US-Sicherheitskonzerns Palantir vorherrschend. Doch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, aus der NATO auszutreten, haben in Europa Sorgen vor einer zu großen Abhängigkeit von den USA und von Palantir geweckt. Die deutsche Bundeswehr hat klargemacht, dass sie das US-Programm nicht beschaffen, sondern ihr eigenes KI-System ausrollen will. Laut einem Bericht des „Spiegel“ wird die Plattform dort bereits getestet.

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