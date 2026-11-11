Helsing stellt europäische Gefechtsfeld-KI vor

Im US-Verteidigungsministerium und in der NATO ist bisher die Software „Maven“ des US-Sicherheitskonzerns Palantir vorherrschend. Doch die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, aus der NATO auszutreten, haben in Europa Sorgen vor einer zu großen Abhängigkeit von den USA und von Palantir geweckt. Die deutsche Bundeswehr hat klargemacht, dass sie das US-Programm nicht beschaffen, sondern ihr eigenes KI-System ausrollen will. Laut einem Bericht des „Spiegel“ wird die Plattform dort bereits getestet.