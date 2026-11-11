US-Soldat in England als Putin-Spion enttarnt

Westliche Staaten werfen dem Kreml seit Jahren Spionage und die Planung von Sabotageakten auf ihrem Territorium vor, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Unterstützung für die Ukraine. Im September musste sich ein Brite vor einem Londoner Gericht verantworten, weil er mutmaßlich im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes die Sabotage einer Drohnenfabrik und von Drohnen-Produktionsstätten vorbereitet hatte. Im vergangenen Jahr war ein 66-jähriger Brite zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, für Russland zu spionieren.