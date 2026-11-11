War für NATO tätig
US-Soldat in England als Putin-Spion enttarnt
Die britische Polizei hat am Mittwoch einen für die NATO tätigen US-Soldaten vernommen. Ihm wird Spionage für Russland vorgeworfen.
Der 41-Jährige sei am Dienstag nahe Gloucester im Südwesten Englands unter dem Verdacht festgenommen worden, gegen die nationalen Sicherheitsgesetze verstoßen zu haben, teilte die britische Polizei mit. Anschließend sei er zur Vernehmung nach London gebracht worden.
Die britische Polizei erklärte, dass die Festnahme auf der Grundlage von zwei Gesetzesvorgaben erfolgt sei. Während eine die Weitergabe von geschützten Informationen verbietet, stelle die andere die Hilfe für einen ausländischen Geheimdienst unter Strafe. Das Gesetz erlaubt es, den Verdächtigen bis zu 14 Tage ohne Anklage festzuhalten. Neben der Festnahme gab es den Angaben zufolge auch Hausdurchsuchungen an zwei Orten in Gloucestershire.
Ein ranghoher NATO-Vertreter bestätigte, dass es sich bei dem Festgenommenen um einen Angehörigen der schnellen Eingreiftruppe der NATO, dem Allied Rapid Reaction Corps (ARRC), handelte. Die schnell verlegbare, multinationale Einheit ist in der Imjin-Kaserne im britischen Ort Innsworth stationiert. Die Kaserne liegt nur einige Kilometer vom Sitz des britischen Geheimdienstes für Fernmelde- und elektronische Aufklärung sowie Cybersicherheit (GCHQ) entfernt.
Laut US-Angaben ranghoher Soldat mit sensiblen Infos
Der General des Gegenspionage-Kommandos der US-Armee, Sean Stinchon, erklärte, bei dem Festgenommenen handle es sich um einen „ranghohen Soldaten, dem sensible Informationen anvertraut wurden“. Er nannte den Fall eine „ernüchternde Erinnerung daran, dass Bedrohungen von innen real und anhaltend sind“.
Die Koordinatorin für die britische Terrorismusabwehr, Vicki Evans, sprach von einer „bedeutenden Festnahme“. Sie sei in enger Zusammenarbeit mit den US-Behörden erfolgt. „Die Vorwürfe sind schwerwiegend, und unsere Ermittlungen laufen in vollem Umfang weiter“, erklärte sie am Dienstagabend. FBI-Direktor Kash Patel nannte die Festnahme „wichtig“.
Kreml weist Verbindung zurück
Der Kreml wies jegliche Verbindung zu dem Fall zurück. Auf die Festnahme angesprochen, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau, diese habe „nichts mit uns zu tun“. Moskau wisse nicht, „womit sie in Verbindung steht“.
Westliche Staaten werfen dem Kreml seit Jahren Spionage und die Planung von Sabotageakten auf ihrem Territorium vor, insbesondere im Zusammenhang mit ihrer Unterstützung für die Ukraine. Im September musste sich ein Brite vor einem Londoner Gericht verantworten, weil er mutmaßlich im Auftrag des russischen Militärgeheimdienstes die Sabotage einer Drohnenfabrik und von Drohnen-Produktionsstätten vorbereitet hatte. Im vergangenen Jahr war ein 66-jähriger Brite zu sieben Jahren Haft verurteilt worden, weil er versucht hatte, für Russland zu spionieren.
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