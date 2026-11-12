Wer sind die künftigen Topstars im Nationalteam?

Österreichs Nationalteam ist mitten im Umbruch und wird auch in den kommenden Jahren wichtige Spieler wie Alexander Schlager (30), Philipp Mwene (32) oder Michael Gregoritsch (32) verlieren. Stimmen Sie ab, wer die Zukunft in unserem Nationalteam bestimmen wird!
Laut Transfermarkt.at hat der aktuelle Stamm der österreichischen Nationalmannschaft einen Marktwert von 252,7 Millionen Euro – ohne die Altstars David Alaba und Marcel Sabitzer, die zuletzt nicht beim Team waren. Dafür aber mit den Rückkehrern Christoph Baumgartner (27), der mit 40 Millionen Euro der wertvollste Österreicher ist und Yusuf Demir (23), der derzeit einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro aufweist.
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