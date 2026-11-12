Wer sind die künftigen Topstars im Nationalteam?

Laut Transfermarkt.at hat der aktuelle Stamm der österreichischen Nationalmannschaft einen Marktwert von 252,7 Millionen Euro – ohne die Altstars David Alaba und Marcel Sabitzer, die zuletzt nicht beim Team waren. Dafür aber mit den Rückkehrern Christoph Baumgartner (27), der mit 40 Millionen Euro der wertvollste Österreicher ist und Yusuf Demir (23), der derzeit einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro aufweist.