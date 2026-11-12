Bob Dylan: Überraschendes Hochamt einer Legende

Hits bleiben in der Schublade

Dylan-Fans sind die Autorität ihres Helden gewohnt und folgen seinen Anweisungen so diszipliniert, wie sonst nur bei der Grundausbildung im Bundesheer. An diesem Mittwochabend, dem ersten von zwei Konzerttagen Dylans in Wien, erwischt der Großmeister dann auch einen musikalischen Sahnetag. Während viele langjährige Dylan-Skeptiker ihre über Tage aufgestauten Vorurteile ob des Konzerts sofort in die hinteren Zerebrallappen verbannen müssen, freuen sich die erleuchteten Befürworter über eine in dieser Form nicht zu erwartende Messe. Fairerweise braucht man für dieses Urteil ein erweitertes Toleranzvermögen, denn auf Hits wie „Like A Rolling Stone“ oder „All Along The Watchtower“ wartet man natürlich vergeblich (da sind wir noch einmal bei der Besucher-Bringschuld) und ein durchaus bekanntes Lied wie der Trennungssong „Tangled Up In Blue“ wird natürlich auch nicht in seiner gewohnten Form über die Bühnenkante getragen. Freigemacht von den Dogmen einer nichtexistenten Ordnung lässt es sich aber schneller genießen und wer wirklich Totalausfälle wie etwa seinen Stadthallen-Auftritt 2018 in Erinnerung hat, der kann sich über die heutige Form ohnehin glücklich schätzen.