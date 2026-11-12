Bob Dylan: Überraschendes Hochamt einer Legende

Vor rund 10.000 Fans in der fast ausverkauften Wiener Stadthalle zelebrierte Bob Dylan das erste seiner zwei „Krone“-Wien-Konzerte. Worte ans Publikum und Hits gab es keine, dafür einen gut aufgelegten Künstler, eine famose Band und ein begeistertes Publikum. Ein in dieser Form nicht erwarteter Triumph – für heute Abend (Wien) und 14. November (Salzburg) gibt es noch Restkarten.
Als Konzertbesucher etablierter Größen hat man auch eine Bringschuld. So ist es im Zeitalter des Internets nicht mehr schwierig, vorab Grundrecherchen anzustellen, um etwaige Enttäuschungen im Keim zu ersticken. Wer etwa bei Liveauftritten von Bob Dylan erwartet, dass ein Troubadour mit akustischer Gitarre freudestrahlend auf der Bühne steht und seine literaturnobelpreisprämierten Wörter in glasklar verständlicher Intonation durch die Halle schweben lässt, der wird in der Realität unweigerlich enttäuscht von dannen ziehen. Nun ist Musik abseits der technischen Komponente stets eine subjektive Angelegenheit und von unzähligen Meinungen getrieben, bei Säulenheiligen wie „His Bobness“ werden Vernunft und Anstand im Diskurs aber nur allzu gerne an der Garderobe abgegeben. Die sogenannten „Dylanologen“, eiserne Verfechter seiner vielseitigen Tonkunst, üben sich gerne in wechselseitig-verbaler Trockenmasturbation, und feiern selbst rauschhaftes Genuschel als ihre Heiligsprechung. Allzu kritische Geister hingegen mokieren sich selbst dann über das Dargebotene, wenn Dylan sich ins musikalische Hochamt aufschwingt und späte Glanzmomente hervorkehrt.
Dinge, die Dylan hasst
Die Angst der Wiener (und für das Konzert Zugereiste) vor dem ersten Österreich-Gig seit 2019 war berechtigt. Damals brachten handygierige Konzertbesucher den Barden so außer Tritt, dass er vor Schreck auf der Bühne des Wiener Konzerthauses fast zu Fall kam, uncharmante Worte an sein Publikum richtete und die Veranstaltung am Ende kurzerhand abbrach. Der amerikanische „Rolling Stone“ brachte die Causa auf seine Titelseite und ließ die Musikweltstadt Wien für ein paar Tage wie bäuerliche Provinz wirken. Wenn man die eingangs erwähnte Bringschuld ernst nimmt, weiß man wichtige Fakten. Dylan hasst es, fotografiert zu werden. Dylan hasst es, mit Menschen in Kommunikation zu treten oder Grußworte an sie zu richten. Dylan hasst es, seine Lieder nach Schema F zu spielen. Verinnerlicht man diese inoffiziellen Gebote des folkloristischen Klanggottes, steigt die Chance, ein Konzert ohne ausufernden Argwohn genießen zu können.
Für seine Österreich-Rückkehr nach sieben Jahren hat sich der mittlerweile 85-Jährige von vornherein des Fotoproblems entledigt und es per Verbot im Keim erstickt. Jeder der rund 10.000 Besucher in der fast ausverkauften Wiener Stadthalle muss das Smartphone vorab in eine versiegelte Tasche versenken, damit der Meister ungestört seine Bühnenkunst zelebrieren kann. Das funktioniert organisatorisch beim Rein- und Rausgehen erstaunlich gut. Dass es dabei vor allem anfangs zu Warteschlangen kommt, liegt auf der Hand, mehrere Berichte von Betroffenen fallen aber milde aus. Vielleicht ist auch einfach nur der Geduldsfaden länger, wenn man eine echte Legende möglicherweise das letzte Mal beim Tun beobachtet. Für sein Alter wirkt der dauergrantelnde Melancholiker erstaunlich fidel, überpünktlich knapp vor 20 Uhr schwingt er sich auf die Bühne, um seine famos aufspielende, vierköpfige Band zu unterstützen und – wie erwartet – nicht darauf Acht zu nehmen, ob von den Besuchern irgendjemand nicht pünktlich ist.
Hits bleiben in der Schublade
Dylan-Fans sind die Autorität ihres Helden gewohnt und folgen seinen Anweisungen so diszipliniert, wie sonst nur bei der Grundausbildung im Bundesheer. An diesem Mittwochabend, dem ersten von zwei Konzerttagen Dylans in Wien, erwischt der Großmeister dann auch einen musikalischen Sahnetag. Während viele langjährige Dylan-Skeptiker ihre über Tage aufgestauten Vorurteile ob des Konzerts sofort in die hinteren Zerebrallappen verbannen müssen, freuen sich die erleuchteten Befürworter über eine in dieser Form nicht zu erwartende Messe. Fairerweise braucht man für dieses Urteil ein erweitertes Toleranzvermögen, denn auf Hits wie „Like A Rolling Stone“ oder „All Along The Watchtower“ wartet man natürlich vergeblich (da sind wir noch einmal bei der Besucher-Bringschuld) und ein durchaus bekanntes Lied wie der Trennungssong „Tangled Up In Blue“ wird natürlich auch nicht in seiner gewohnten Form über die Bühnenkante getragen. Freigemacht von den Dogmen einer nichtexistenten Ordnung lässt es sich aber schneller genießen und wer wirklich Totalausfälle wie etwa seinen Stadthallen-Auftritt 2018 in Erinnerung hat, der kann sich über die heutige Form ohnehin glücklich schätzen.
Schon der recht rasant vorgetragene Opener „Watching The River Flow“ lässt auf einen guten Abend hoffen, eine entspannte und allgemein gut gelaunte Version von „Love Sick“ und das routinierte „Tryin‘ To Get To Heaven“ bestätigen das im ersten Konzertdrittel. Nur beim beliebten „It Ain’t Me, Babe“ fällt Dylan in sein gefürchtetes Nuscheln und verliert sich unter seinem gelben Kapuzenpulli in sich selbst, ansonsten erklingt sein vom Alter und den vielen Erfahrungswerten gegerbtes Timbre überraschend klar. Vor allem im Mittelteil zeigt das Konzert seine Stärken. Die ausgedehnte Version von „Black Rider“ gehört zu den Highlights des Abends, ebenso wie eine direkt freudig vorgetragene Version von „Under The Red Sky“. Während Medien in anderen Städten vom fluchtartig den Saal verlassenden Publikum berichtete, erntet Dylan bei Songs wie „Not Dark Yet“ oder „Million Miles“ immer wieder begeisterten Szenenapplaus. So sehr die strenge Anti-Handyvorgehensweise manche im Vorfeld auch genervt hat, in der praktischen Umsetzung erweist sich die ungeteilte Aufmerksamkeit für das Geschehen auf der Bühne als Glücksfall für alle Beteiligten. Besonders grandios: Dylans Band, die bei Wohnzimmeratmosphäre mit spielerischer Perfektion und kristallklarem Sound glänzt.
Beifall vom Großmeister
Zwischendurch verliert sich das Set allzu sehr im repetitiven Blues-Schema oder wagt sich zu wenig in andere Genres vor, was zuweilen auch für langweilige Momente sorgt. Die halten sich aber zum Glück in Grenzen und wenn sich die Monotonie gar allzu stark Bahn bricht, dann erweckt Dylan mit seinen Mundharmonika-Soli Wärme in den Herzen und nostalgische Gefühle nach einem verklärten Früher. Das Wiener-Publikum bekommt mit 18 Liedern und einem gelungenen Finale in Form von „Goodbye Jimmy Reed“ und „Every Grain Of Sand“ sogar die auf dieser „Lights Of Autumn“-Tour gespielte Maximalbedienung. Dass sich Dylan nach etwa 97 Minuten und getanem Werk sogar kurz nach vor bewegt, um dem begeisterten Publikum Beifall zu zollen und sich zu bedanken ist im positiven Sinne nicht minder sensationell wie der verbale Ausfall 2019 im Konzerthaus im negativen Sinne. Für den späten Dylan geht das Konzert als äußerst gelungen durch. Heute Abend, am 12. November, gibt es in der Wiener Stadthalle Nachschlag. Am 14. November beehrt er noch das Messezentrum Salzburg. Für beide Gigs sind noch Restkarten erhältlich.
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