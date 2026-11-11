Sind 7000 Euro für syrische Großfamilie zu viel?

„Krone“: Frau Präsidentin, Sie sind jetzt seit 100 Tagen im Amt. Haben Sie den ganzen politischen Atommüll Ihres Vorgängers Walter Ruck schon entsorgen können?

Margarete Kriz-Zwittkovits: Ich konnte schon sehr viel abarbeiten. Meine Zielvorgabe ist, für die Betriebe da zu sein. Zuerst habe ich die Büros zurückgegeben, die ja in der Kritik gestanden sind, also das im Seminarhotel Schloss Hernstein und das am Stubenring. Ein neuer Verhaltenskodex wird nächste Woche final bestätigt. In der Wiener Wirtschaftsholding mit den Beteiligungen im Immobilienbereich habe ich einen Aufsichtsrat installiert. Wir haben auch die Personen bereits nominiert, die dabei sein werden, aber die kann ich noch nicht nennen.