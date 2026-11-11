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Frage an Kammer-Chefin

Sind 7000 Euro für syrische Großfamilie zu viel?

Wien
11.11.2026 18:00
Wirtschaftskammer-Chefin Margarete Kriz-Zwittkovits sprach mit der „Krone“ unter anderem über ...
Wirtschaftskammer-Chefin Margarete Kriz-Zwittkovits sprach mit der „Krone“ unter anderem über Sozialleistungen – die sie als zu hoch empfindet ...(Bild: Krone-Collage/APA/HELMUT FOHRINGER, Eva Manhart, Krone KREATIV)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Nach Weinkeller-Gate und dem Rücktritt von Walter Ruck hat Margarete Kriz-Zwittkovits die Wiener Wirtschaftskammer übernommen. 100 Tage ist das her. Was hat sich seither verändert? Und wie steht sie zu Gebühren und Sozialleistungen?

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„Krone“: Frau Präsidentin, Sie sind jetzt seit 100 Tagen im Amt. Haben Sie den ganzen politischen Atommüll Ihres Vorgängers Walter Ruck schon entsorgen können?
Margarete Kriz-Zwittkovits: Ich konnte schon sehr viel abarbeiten. Meine Zielvorgabe ist, für die Betriebe da zu sein. Zuerst habe ich die Büros zurückgegeben, die ja in der Kritik gestanden sind, also das im Seminarhotel Schloss Hernstein und das am Stubenring. Ein neuer Verhaltenskodex wird nächste Woche final bestätigt. In der Wiener Wirtschaftsholding mit den Beteiligungen im Immobilienbereich habe ich einen Aufsichtsrat installiert. Wir haben auch die Personen bereits nominiert, die dabei sein werden, aber die kann ich noch nicht nennen.

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