Hacker-Angriff auf die steirischen Touristiker

Unschöne Nachrichten flatterten dieser Tage vielen Steirern ins Mail-Postfach: Darin wurden sie informiert, dass der Server des Gutscheindienstleister Incert von Unbekannten gehackt wurde – diese könnten sich so Zugang zu persönlichen Daten der Kunden verschaffen haben, vom Namen und Geburtsdatum bis hin zu Bestelldaten.