Hacker-Angriff auf die steirischen Touristiker

Der Gutscheindienstleister Incert wurde Ziel eines Cyberangriffs – betroffen sind unter anderem der Steiermark-Tourismus und der Tourismusverband Schladming-Dachstein. Tausende Kunden wurden am Dienstag über die Attacke informiert.
Unschöne Nachrichten flatterten dieser Tage vielen Steirern ins Mail-Postfach: Darin wurden sie informiert, dass der Server des Gutscheindienstleister Incert von Unbekannten gehackt wurde – diese könnten sich so Zugang zu persönlichen Daten der Kunden verschaffen haben, vom Namen und Geburtsdatum bis hin zu Bestelldaten.
Anzeige wurde erstattet
„Ob diese Daten wirklich abgesaugt wurden, wissen wir aber nicht. Wir haben unsere Kunden jedoch vorsichtshalber informiert“, sagt Karl Fussi, Geschäftsführer der Skiregionen Kreischberg und Lachtal. Betroffen sind aber etwa auch der Steiermark Tourismus oder der Tourismusverband Schladming-Dachstein.
Incert selbst hat jedenfalls bereits Anzeige beim Landeskriminalamt Oberösterreich erstattet, da sich der Firmensitz in Linz befindet – auch Unternehmen wie die Casinos Austria sind betroffen. Man arbeite jedenfalls intensiv an der Aufklärung.
Die Information an unsere Kunden war eine Vorsichtsmaßnahme. Wir wissen nicht, ob Daten abgesaugt wurden.
Karl Fussi, Kreischberg und Lachtal
„Ich stelle vermehrt Cyberangriffe im Tourismus fest“, sagt Martin Zeppezauer, externer Datenschutzbeauftragter des Tourismusverbands Schladming-Dachstein. Erst vor wenigen Wochen wurde die Buchungsplattform Feratel gehackt, auch steirische Tourismusverbände waren betroffen. „Es ist auffällig, dass die Angreifer aktuell vermehrt den Weg über technische Dienstleister gehen, die eine Vielzahl an Kunden in der Tourismusbranche betreuen“, sagt Zeppezauer.
Die betroffenen Verbände und Unternehmen appellieren bei ihren Kunden jedenfalls zur Vorsicht – insbesondere bei ungewöhnlichen Rechnungen oder Mahnungen, und: Keinesfalls Zahlungsdaten bekannt geben! MS
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