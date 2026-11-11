Teheran droht mit Angriffen auch in Europa

Eine iranische Antwort auf erneute US-Angriffe werde sich gegen „weiter entfernte amerikanische Militäranlagen“ richten, „einschließlich jener, die wir bisher noch nicht angegriffen haben“, erklärte Rezaei dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen weiter. „Wir könnten sogar bestimmte Inseln angreifen, von denen sie annehmen, dass sie außerhalb der Reichweite unserer Raketen liegen“, fügte er mit Blick auf die USA hinzu. Konkrete Ziele nannte er nicht.