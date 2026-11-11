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Teheran droht mit Angriffen auch in Europa

Außenpolitik
11.11.2026 22:56
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Diese Darstellung des US-Präsidenten Donald Trump wurde bei einer antiamerikanischen Kundgebung in Teheran gezeigt.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
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Von krone.at

Der Iran erwägt für den Fall neuer US-Angriffe Attacken auf US-amerikanische Militärstützpunkte auch in Europa. Zudem fordert Teheran erneut ein Aufheben der Sanktionen. 

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„Wenn amerikanische Flugzeuge von einem amerikanischen Militärstützpunkt starten, um den Iran zu bombardieren, werden wir auch diesen Stützpunkt angreifen – selbst wenn er in einem europäischen Land oder einer anderen weit entfernten Region liegt“, sagte der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrats, Mohsen Rezaei, in einem TV-Interview.

Eine iranische Antwort auf erneute US-Angriffe werde sich gegen „weiter entfernte amerikanische Militäranlagen“ richten, „einschließlich jener, die wir bisher noch nicht angegriffen haben“, erklärte Rezaei dem libanesischen Fernsehsender Al-Mayadeen weiter. „Wir könnten sogar bestimmte Inseln angreifen, von denen sie annehmen, dass sie außerhalb der Reichweite unserer Raketen liegen“, fügte er mit Blick auf die USA hinzu. Konkrete Ziele nannte er nicht.

Warnung vor Ausweitung des Konflikts
Die iranischen Behörden hatten bereits zuvor damit gedroht, den Konflikt geografisch auszuweiten, sollten die USA wieder Luftangriffe fliegen. So hatte ein ranghoher Berater des obersten iranischen Führers im September eine Vergrößerung des Kriegs auf den Indischen Ozean als Möglichkeit genannt – dort liegt rund 4000 Kilometer von der iranischen Küste entfernt der strategisch wichtige US-britische Militärstützpunkt Diego Garcia.

Außerdem hatten die USA auch US-Bomber vom Typ B-1, die bei Angriffen auf den Iran zum Einsatz gekommen waren, vom britischen Luftwaffenstützpunkt Fairford abgezogen. US-Präsident Donald Trump nannte „Drohungen“ aus dem Iran als Grund.

Seit Ende Februar herrscht Krieg
Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf das Land begonnen und sich anschließend auf weitere Länder des Nahen Ostens ausgeweitet. Katar und Pakistan vermitteln zwischen den Kriegsparteien, bisher ohne merkliche Fortschritte.

Am Freitag hatte das US-Militär eine Belohnung von bis zu 20 Millionen Dollar für Informationen über das iranische Atomprogramm ausgelobt. Teheran bezeichnete das Angebot als „abstoßend“.

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Teheran fordert Aufhebung der Sanktionen
Die iranische Führung verlangt von Washington unter anderem die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte und die Aufhebung von Sanktionen für eine Wiederöffnung der Straße von Hormuz, die der Iran seit Kriegsbeginn blockiert. Die USA haben diese Forderungen zurückgewiesen.

Das iranische Atomprogramm sei „derzeit nicht“ Gegenstand der Gespräche, sagte Rezaei. Teheran werde „nicht einmal die geringste Menge des angereicherten Materials“ aus dem Iran bringen. US-Außenminister Marco Rubio hatte am Dienstag erklärt, weitere Angriffe auf den Iran seien nicht nötig.

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