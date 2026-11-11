Expertin: „Etwas Euphorie an den Börsen ist weg“

Platzt die Blase? Seit Wochen sorgen der KI-Boom, Inflationsängste und die unsichere Weltpolitik für Achterbahnfahrten an den Börsen – die US-Midterms und die Spionage-Affäre um den Nvidia-CEO ließen Kurse stürzen. Die Euphorie ist jetzt raus, sagt Börsen-Expertin Monika Rosen zur „Krone“ – aber das ist nicht nur negativ.
Seit Wochen, vor allem aber seit den Midterm-Wahlen in den USA, gleichen die Aktienmärkte einer Achterbahn: Vergangene Woche verlor der Tech-Index Nasdaq über 5 Prozent, die Nvidia-Aktie fiel nach dem Spionage-Skandal von CEO Jensen Huang auf den tiefsten Stand seit Mai. „Das Ausmaß der Verunsicherung war überraschend“, sagt die Wiener Börsen-Expertin Monika Rosen zur Reaktion auf die Midterms. „Die Technologie hinter der KI und die Rechenzentren stehen auf dem Prüfstand.“
Nicht alles, was stark steigt, ist gleich eine Blase. Etwas Euphorie ist jetzt aber weg.
Börsen-Expertin Monika Rosen
Bild: Joseph Schimmer
Platzt die KI-Blase jetzt? Rosen kalmiert. „Etwas Euphorie ist weg. Wichtig ist, dass der breite Markt nicht zu stark verunsichert wird.“ Steigen die Zinsen, belastet das Firmen mit viel Fremdkapital. „Das ist nicht die beste Voraussetzung für eine Rallye“, sagt Rosen, aber sieht auch positive Aspekte: Wenn die Tech-Branche überhitzt war, ist sie jetzt abgekühlt – und kann weiter wachsen.
Wertpapiere boomen in Österreich
Österreichs private Haushalte haben 242 Milliarden Euro in Wertpapieren veranlagt, so die Daten der OeNB. Das ist in Summe zwar weniger, als auf Konten liegt (341 Mrd. Euro), aber die Dynamik geht eindeutig in Richtung Aktien und Co.: 13,6 Milliarden Euro an Investitionen flossen im Jahr 2025 dorthin – ein Plus von 300 Prozent seit 2020.
Viele – vor allem junge – Österreicher sind in den vergangenen Jahren auf den durch die Inflation getriebenen Trend aufgesprungen. Die Finanzbildung kann da nicht immer mithalten, sagt Christoph Obererlacher, Chef der Fiananzberatung Swiss Life Select Österreich, der bei Schul-Workshops viel Interesse wahrnimmt: „Alle reden über ETFs, aber viele wissen kaum, was das genau ist.“
Was passiert, wenn der lange Boom endet? „Wir wissen nicht, wie die österreichischen Investoren reagieren, wenn es einmal kracht an den Börsen“, sagt Obererlacher.
Wichtig ist deswegen jetzt – gerade auch in Hinblick auf das Zukunftsdepot, das 2027 in Österreich startet – dass man eine solide Strategie hat, sagt Monika Rosen. „Ein ETF ist noch keine Investmentstrategie. Die Frage ist, was da drinnen ist.“ Wichtig sei, dass man sich mit dem Thema beschäftige, ein Gespräch mit einem Berater suche, und dann überlegte Entscheidungen treffe.
So volatil sich der Markt aktuell darstellt, so gut war das Jahr 2026 für Anleger bisher: Der österreichische Index ATX ist mit 25 Prozent im Plus.
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