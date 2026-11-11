Expertin: „Etwas Euphorie an den Börsen ist weg“

Seit Wochen, vor allem aber seit den Midterm-Wahlen in den USA, gleichen die Aktienmärkte einer Achterbahn: Vergangene Woche verlor der Tech-Index Nasdaq über 5 Prozent, die Nvidia-Aktie fiel nach dem Spionage-Skandal von CEO Jensen Huang auf den tiefsten Stand seit Mai. „Das Ausmaß der Verunsicherung war überraschend“, sagt die Wiener Börsen-Expertin Monika Rosen zur Reaktion auf die Midterms. „Die Technologie hinter der KI und die Rechenzentren stehen auf dem Prüfstand.“