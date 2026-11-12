Erleben Sie Rätselspaß bei „Old School Message“

„Old School Message“ streng geheim! In Podersdorf am See bieten Lake’s Escape und Seewinkel Schulsport erstmals ein Escape-Spiel direkt im Hotel Lakeside 77 an. Der knifflige Fall ist ideal, wenn schlechtes Wetter den Freizeitspaß im Freien trübt. Die „Krone“ verlost hierzu ein tolles Übernachtungspaket in Podersdorf am See.
Schon seit Monaten sind junge Teilnehmer der Schulwochen als Detektive in Podersdorf am See unterwegs. Gewieft lösen sie mit ihren fünf Sinnen ein spannendes Indoor-Escape-Spiel direkt in der Unterkunft. „Falls eines der vielfältigen Sportangebote wie Windsurfen, Beachvolleyball oder Bogenschießen wegen Schlechtwetter abgesagt werden muss, widmen sich die Klassen ganz der spannenden Wissensvermittlung in Form unseres Escape-Spiels“, verrät Nina Meran, Initiatorin von Lake’s Escape. Das geistreiche Abenteuer kommt gut an.
Spaß für Groß und Klein
Jetzt dürfen Erwachsene mit Kindern auf ein neues Freizeitprogramm für die kühlere Jahreszeit neugierig sein. In einer erweiterten Version des Schulwochenerlebnisses wird im modernen Hotel Lakeside 77 erstmals das Indoor-Escape-Game „Old School Message – Top Secret“ geboten. „Unser Hotel ist immer offen für trendige Formate und Ideen. Auf alle Interessenten wartet ein wetterunabhängiges Programm in gemütlicher Atmosphäre mit kühlen Drinks“, freut sich Lakeside 77-Geschäftsführer Patrick Posch. Er sieht das Escape-Spiel als zusätzliches Angebot für Nächtigungsgäste und Ortsansässige.
„Hobby-Detektive bekommen spielerisch einen Eindruck von der Region Neusiedler See. Ein Indoor-Erlebnis in der jetzigen Jahreszeit ist ohnehin eine willkommene Abwechslung für die ganze Familie“,
Sonja Unger, Geschäftsführerin von Seewinkel Sport & Freizeit
Ab sofort ist das Spiel am Hoteltisch unter www.lakesescape.at buchbar. Der aufregende Fall dreht sich um das gefundene Tagebuch „Old School Message“ und eine mysteriöse Spur, die zum Neusiedler See führt. „Mit Erlebnishunger blicken wir auf 70 Jahre burgenländische Geschichte zurück und zeigen, dass die Reise in die Vergangenheit ein wetterfestes und kniffliges Freizeitprogramm ist“, spornt Nina Meran zum Ausprobieren an.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für die aufregenden Escape Room Spiele von Lake‘s Escape folgendes Paket:
Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. November, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.