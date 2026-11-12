Erleben Sie Rätselspaß bei „Old School Message“

Spaß für Groß und Klein

Jetzt dürfen Erwachsene mit Kindern auf ein neues Freizeitprogramm für die kühlere Jahreszeit neugierig sein. In einer erweiterten Version des Schulwochenerlebnisses wird im modernen Hotel Lakeside 77 erstmals das Indoor-Escape-Game „Old School Message – Top Secret“ geboten. „Unser Hotel ist immer offen für trendige Formate und Ideen. Auf alle Interessenten wartet ein wetterunabhängiges Programm in gemütlicher Atmosphäre mit kühlen Drinks“, freut sich Lakeside 77-Geschäftsführer Patrick Posch. Er sieht das Escape-Spiel als zusätzliches Angebot für Nächtigungsgäste und Ortsansässige.