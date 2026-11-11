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„Zu allem fähig“

Polens Oppositionsführer warnt vor „Blutvergießen“

Außenpolitik
11.11.2026 22:40
Kaczynski (Mitte) am Vorabend des polnischen Unabhängigkeitstags (11. November).
Kaczynski (Mitte) am Vorabend des polnischen Unabhängigkeitstags (11. November).(Bild: AFP/WOJTEK RADWANSKI)
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Von krone.at

Angesichts verhärteter politischer Fronten in Polen sieht der rechtskonservative Oppositionsführer Jaroslaw Kaczynski die Gefahr eines „Blutvergießens“.

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Verantwortlich dafür macht er die Regierung unter dem liberal-konservativen Ministerpräsidenten Donald Tusk. Das Regierungslager sei „zu allem fähig“, behauptete der Chef der lange regierenden und jetzt oppositionellen Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) auf eine entsprechende Nachfrage des TV-Nachrichtensenders TVN24.

Kaczynski hatte am Dienstag bei einer Veranstaltung am Vorabend des polnischen Unabhängigkeitstags (11. November) die Hoffnung ausgesprochen, dass seine Partei die Parlamentswahl 2027 gewinnen und wieder an die Macht zurückkommen werde. Er schließe aber ein „Blutvergießen“ für den Fall nicht aus, dass die Tusk-Regierung ihre Niederlage nicht akzeptieren würde.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk
Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk(Bild: EPA/Marcin Bielecki)

Am Mittwoch von einer TVN24-Reporterin darauf angesprochen, was er damit gemeint habe, konkretisierte Kaczynski: Die gegenwärtig Regierenden hätten keine Skrupel und Hemmungen, weil sie „ausländischen Interessen“ dienten. „Die andere Seite ist wirklich zu allem fähig“, sagte der 77-Jährige. Diese Regierung sei „so rücksichtslos und brutal“, dass sie möglicherweise sogar bereit sei, „polnisches Blut zu vergießen“, behauptete er.

Tusk kritisiert „unnötige Äußerung“
Regierungschef Tusk kritisierte die Aussagen Kaczynskis in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag in Stettin als „unnötige Äußerung“. An seine Zuhörer gewandt rief er zur Ächtung von Gewalt auf: „Wir sind dafür verantwortlich, dass niemals polnisches Blut aus polnischen Gründen vergossen wird.“

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Parlamentspräsident Wlodzimierz Czarzasty schloss sich Tusks Kritik an: „Besonders nach dem, was in Krakau passiert ist, sollten sich verantwortungsbewusste Politiker auf die Zunge beißen und zuerst nachdenken, bevor sie sprechen.“ Am Samstag hatte auf dem Hauptmarktplatz in Krakau ein Attentäter aus einem fahrenden Auto sechs Menschen erschossen und 15 weitere verletzt.

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