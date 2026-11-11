Polens Oppositionsführer warnt vor „Blutvergießen“

Am Mittwoch von einer TVN24-Reporterin darauf angesprochen, was er damit gemeint habe, konkretisierte Kaczynski: Die gegenwärtig Regierenden hätten keine Skrupel und Hemmungen, weil sie „ausländischen Interessen“ dienten. „Die andere Seite ist wirklich zu allem fähig“, sagte der 77-Jährige. Diese Regierung sei „so rücksichtslos und brutal“, dass sie möglicherweise sogar bereit sei, „polnisches Blut zu vergießen“, behauptete er.