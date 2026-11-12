Italien gegen Frankreich, LIVE ab 20.45 Uhr

Frankreichs Presse berichtete im Vorfeld, dass Mbappe mit seiner Rolle links außen im Angriff nicht glücklich gewesen sei. Gegen Italien soll der Torjäger in Abwesenheit von Dembele wieder zentral agieren. Die Hausherren setzen auf den Aufschwung unter Roberto Mancini. Dem 0:2 gegen Belgien im ersten Spiel nach seiner Rückkehr ins Teamchef-Amt folgten deutliche Siege gegen die Türkei sowie das 1:1 in Paris. Im Angriff baut Italien auf die Esposito-Brüder Sebastiano und Pio