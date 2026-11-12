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Italien gegen Frankreich, LIVE ab 20.45 Uhr

Fußball International
12.11.2026 05:02
Kylian Mbappe (links) tritt mit Frankreich gegen Gianluigi Donnarumma und seine Italiener an.
Kylian Mbappe (links) tritt mit Frankreich gegen Gianluigi Donnarumma und seine Italiener an.(Bild: Krone-Collage/AP/Marta Lavandier, AP/Teresa Suarez)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Am fünften Spieltag der aktuellen Nations-League-Kampagne empfängt Italien die französische Auswahl zum Spitzenspiel. Wer kann sich im legendären San Siro durchsetzen? Wir berichten live – siehe Ticker unten. 

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Hier der Liveticker:

Nach einem geglückten Start steht Zinedine Zidane mit Frankreichs Fußball-Nationalteam vor dem entscheidenden Schritt ins Viertelfinale der Nations League. Im Mailänder San Siro reicht Kylian Mbappe und Co. gegen Italien ein Punkt, um den Aufstieg zu fixieren. Die Italiener rangen den Franzosen Anfang Oktober auswärts ein Unentschieden ab, mit einer Niederlage könnten die Azzurri nun hinter Belgien zurückfallen.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Zidane plagten bei der Zusammenkunft des Nationalteams Probleme auf den Außenverteidiger-Positionen, die ihn zu einer ungewöhnlichen Maßnahme greifen ließ. Er nominierte den für VfL Wolfsburg spielenden Sael Kumbedi nach. Der 21-Jährige ist der erste Zweitliga-Profi seit 2006, der es in Frankreichs Nationalkader geschafft hat. Damals spielten David Trezeguet und Jean-Alain Boumsong für das aufgrund des Calciopoli-Skandals zwangsrelegierte Juve.

Premiere für Paris-Star
Erstmals einberufen wurde Stürmer Pablo Pagis vom Paris FC. Nicht dabei sind die verletzten Ousmane Dembele, Marcus Thuram, Jules Kounde oder William Saliba. Wieder zählen kann Frankreich auf Mbappe. Der Real-Star musste bei Zidanes Debüt in der Türkei verletzt vom Feld. In Mailand wird er die imposante Offensivabteilung mit Michael Olise und Desire Doue anführen.

Frankreichs Presse berichtete im Vorfeld, dass Mbappe mit seiner Rolle links außen im Angriff nicht glücklich gewesen sei. Gegen Italien soll der Torjäger in Abwesenheit von Dembele wieder zentral agieren. Die Hausherren setzen auf den Aufschwung unter Roberto Mancini. Dem 0:2 gegen Belgien im ersten Spiel nach seiner Rückkehr ins Teamchef-Amt folgten deutliche Siege gegen die Türkei sowie das 1:1 in Paris. Im Angriff baut Italien auf die Esposito-Brüder Sebastiano und Pio

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