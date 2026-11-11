„GTA VI“-Downloads treiben Datenverkehr in Höhe

Am 19. November erscheint „GTA VI“ – Vorbesteller können Rockstar Games‘ Gangster-Epos aber bereits herunterladen. Im Datenverkehr der Telekommunikationsunternehmen Vodafone und 1&1macht sich dies spürbar bemerkbar.
Zum Beginn in der Nacht von Montag auf Dienstag sei der Datenverkehr im zentralen Netzbereich von Vodafone gegen 1 Uhr gestiegen. Nach ein bis zwei Stunden sei er wieder deutlich zurückgegangen, teilte ein Sprecher mit. Am Dienstagmorgen habe der Datendurchsatz demnach rund 60 Prozent über dem Niveau des Vortags gelegen.
Auch bei 1&1 wurde in der Nacht vom 9. auf den 10. November ein „ungewöhnlicher Anstieg“ beobachtet. Beim Datenverkehr der Nutzer von Online-Diensten der Spielekonsolen PlayStation und Xbox seien deutliche Zuwächse verzeichnet worden. „Im Vergleich zu gewöhnlichen Nächten lag der Anstieg zeitweise bei etwa Faktor 10“, sagte ein Sprecher.
Meist vorbestelltes Spiel aller Zeiten
Nach Angaben von Sony ist „GTA VI“ das meist vorbestellte Spiel aller Zeiten im PlayStation Store. In zahlreichen Großstädten wird in diesen Tagen mit riesigen Reklametafeln für das Spiel geworben.
Bisher sehe es so aus, als verteile sich der Preload gut über mehrere Tage, teilte Vodafone mit. Das entzerre größere Lastspitzen. Die Grundlast bleibe allerdings erhöht. „Wenn viele Menschen gleichzeitig mehr als 200 Gigabyte herunterladen, kommt einiges an Datenverkehr zusammen. Unser Netz ist auf solche Spitzen vorbereitet“, sagte Marc Hölzer, Bereichsleiter für Netzentwicklung. Zum offiziellen Veröffentlichungstag am 19. November rechnen Vodafone und 1&1 ebenfalls mit einem erhöhten Daten-Aufkommen.
So lange dauert der Download
Die Telekom rechnete Nutzern vor ein paar Tagen auf der Plattform X vor, wie viel Zeit sie für den je nach Gerät bis zu 212 Gigabyte großen Download des Spiels einplanen müssen. Bei 10 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) dauert es demnach mehr als 47 Stunden. Bei 50 Mbit/s sind es 9 Stunden und 25 Minuten, bei 500 Mbit/s gut 56 Minuten und bei 1000 Mbit/s etwa 28 Minuten.
„GTA“ ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Der Vorgänger erschien 2013 und hat sich seitdem mehr als 200 Millionen Mal verkauft. „GTA VI“ dürfte mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden.
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