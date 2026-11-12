Konferenz: Topspiel für England, LIVE ab 20.45 Uhr

Fünfter Spieltag in der aktuellen Nations-League-Kampagne. Die Konferenz mit England gegen Kroatien und Tschechien gegen Spanien. Wir berichten live – siehe Ticker unten.
Hier die Live-Konferenz:
Ein Brüderpaar soll auch bei England überzeugen. Thomas Tuchel nominierte Jude und Jobe Bellingham ins Aufgebot. In London könnten der 23-jährige Real-Profi und der zwei Jahre jüngere Dortmunder erstmals gemeinsam im Mittelfeld des Nationalteams agieren. „Wenn uns das regelmäßig gelingen würde und wir einmal bei einem großen Turnier zusammen spielen und etwas gewinnen würden – nichts würde dem auch nur nahekommen“, sagte Jude Bellingham.
Beim Weltmeister geht der Fokus schon auf den Schlager gegen England am Sonntag in Madrid. Spanien fehlt in Tschechien auch der zuletzt erkrankte Mittelstürmer Mikel Oyarzabal. Lamine Yamal klagte nach Barcelonas Sieg bei Atletico über Knieprobleme. „Wenn es notwendig wäre, wäre er bereit gewesen. Aber das Risiko ist es nicht wert“, sagte Trainer Luis de la Fuente. Gegen die vom Spanier Santi Denia betreuten Tschechen soll WM-Final-Held Ferran Torres für Treffer sorgen.
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