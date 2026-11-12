Konferenz: Topspiel für England, LIVE ab 20.45 Uhr

Ein Brüderpaar soll auch bei England überzeugen. Thomas Tuchel nominierte Jude und Jobe Bellingham ins Aufgebot. In London könnten der 23-jährige Real-Profi und der zwei Jahre jüngere Dortmunder erstmals gemeinsam im Mittelfeld des Nationalteams agieren. „Wenn uns das regelmäßig gelingen würde und wir einmal bei einem großen Turnier zusammen spielen und etwas gewinnen würden – nichts würde dem auch nur nahekommen“, sagte Jude Bellingham.