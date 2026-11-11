53 Prozent mehr Einbürgerungen in Wien

Bereits 5037 Menschen in Wien haben 2026 ihren bisherigen Pass gegen einen rot-weiß-roten getauscht. Damit entfällt mehr ein Drittel aller Einbürgerungen von in Österreich lebenden Menschen auf die Bundeshauptstadt. Trotzdem zeigt ein Blick auf Details: Wien ist strenger als andere Bundesländer.
5078 Menschen wurden letztes Jahr in Wien eingebürgert. Heuer wurde diese Zahl fast schon zum Ende des dritten Quartals erreicht: Zwischen Anfang Jänner und Ende September wurden 5037 hier Lebende, rund ein Drittel davon Kinder, zu Österreichern – 53 Prozent mehr als im Vorjahr. Österreichweit liegt nur Kärnten mit einem Plus von 78,2 Prozent vor Wien. Der Durchschnitt liegt bei einer Zunahme von 30,2 Prozent.
Sogar Niederösterreich freigiebiger bei rot-weiß-roten Pässen
35,5 Prozent aller Einbürgerungen von Menschen, die meist schon viele Jahre in Österreich leben, entfallen damit auf Wien. Fast die Hälfte der neuen Staatsbürger kommt aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Von einer neuen „Einbürgerungswelle“ kann trotzdem nicht die Rede sein: 3225 Personen hatten einen fixen rechtlichen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft, wohnen also seit mindestens sechs Jahren hier und sind gut integriert. Rund ein Drittel wurde überhaupt schon hier geboren.
Weitere 1496 Pässe wurden durch Erstreckung der Staatsbürgerschaft auf Ehepartner und Kinder ausgestellt. Damit bleiben nur 316 „freiwillige“ Einbürgerungen übrig, etwa nach mindestens zehnjährigem Wohnsitz in Österreich. Das sind 6,2 Prozent der Wiener Gesamtsumme. Der österreichweite Schnitt liegt bei 7,7 %, und sogar das blau-schwarz regierte Niederösterreich ist mit 9,4 % weit großzügiger bei der Verleihung österreichischer Staatsbürgerschaften.
Ruf nach liberalerem Umgang mit Staatsbürgerschaften
Ein freigiebigerer Umgang mit der Staatsbürgerschaft wurde zuletzt über die Initiative „Ein Pass, der passt“ von einer breiten gesellschaftlichen Allianz gefordert, der sich neben Polit-Prominenz wie Franz Vranitzky und Franz Fischler etwa auch Manfred Matzka angeschlossen hat, der im Innenministerium für die ersten großen Verschärfungen im Fremdenrecht in den 1990ern verantwortlich war. Die Organisation SOS Mitmensch betont, dass weiterhin weit mehr Kinder mit ausländischer Staatsbürgerschaft auf die Welt kommen als Menschen insgesamt eingebürgert werden.
Die Zahl der in Wien verliehenen neuen Staatsbürgerschaften könnte höher sein, wären da nicht die endlos langen Verfahren bei der überlasteten MA 35, die diese in Wien abwickelt. Hier ist aber Entlastung in Sicht: Die Wiener Magistratsabteilung ist auch für fast alle Staatsbürgerschaftsverfahren von heuer insgesamt 5759 Menschen ohne Wohnsitz in Österreich zuständig. Dabei geht es vor allem um Nachfahren von NS-Opfern, aber dieses Jahr auch fünf hochbetagte Überlebende. Derartige Anträge sind jedoch im Vergleich zum Vorjahr um ein Sechstel gesunken.
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