53 Prozent mehr Einbürgerungen in Wien

Sogar Niederösterreich freigiebiger bei rot-weiß-roten Pässen

35,5 Prozent aller Einbürgerungen von Menschen, die meist schon viele Jahre in Österreich leben, entfallen damit auf Wien. Fast die Hälfte der neuen Staatsbürger kommt aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Von einer neuen „Einbürgerungswelle“ kann trotzdem nicht die Rede sein: 3225 Personen hatten einen fixen rechtlichen Anspruch auf die Staatsbürgerschaft, wohnen also seit mindestens sechs Jahren hier und sind gut integriert. Rund ein Drittel wurde überhaupt schon hier geboren.