ÖEHV-Frauen bei A-WM gegen Japan um Klassenerhalt

Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam spielt am Freitag (11.00 Uhr) in Herning gegen Japan um den A-WM-Klassenerhalt.
Die Asiatinnen schlossen die Gruppe B wie die ÖEHV-Truppe Pool A sieglos ab, holten durch eine Niederlage erst in der Verlängerung aber immerhin einen Punkt. Am Freitag war mit einem 0:5 gegen die Schwedinnen jedoch nichts zu holen.
Kanada und die USA wurden Gruppensieger, die US-Truppe nach einem 8:1 gegen Tschechien. Deutschland besiegte die Schweiz 3:1.
Tabelle Gruppe A: 1. USA (12/4)*, 2. Deutschland (8/4)*, 3. Schweiz (5/4)*, 4. Tschechien (5/4)*, Österreich (0/4)**.
* = im Viertelfinale; ** = in Relegation gegen Japan (Freitag, 11.00 Uhr)
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