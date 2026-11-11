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ÖEHV-Frauen bei A-WM gegen Japan um Klassenerhalt

Eishockey
11.11.2026 22:19
Österreichs Eishockey-Frauen treffen im Relegations-Spiel auf Japan.
Österreichs Eishockey-Frauen treffen im Relegations-Spiel auf Japan.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Eishockey-Frauen-Nationalteam spielt am Freitag (11.00 Uhr) in Herning gegen Japan um den A-WM-Klassenerhalt. 

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Die Asiatinnen schlossen die Gruppe B wie die ÖEHV-Truppe Pool A sieglos ab, holten durch eine Niederlage erst in der Verlängerung aber immerhin einen Punkt. Am Freitag war mit einem 0:5 gegen die Schwedinnen jedoch nichts zu holen.

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Kanada und die USA wurden Gruppensieger, die US-Truppe nach einem 8:1 gegen Tschechien. Deutschland besiegte die Schweiz 3:1.

Tabelle Gruppe A1. USA (12/4)*, 2. Deutschland (8/4)*, 3. Schweiz (5/4)*, 4. Tschechien (5/4)*, Österreich (0/4)**.
* = im Viertelfinale; ** = in Relegation gegen Japan (Freitag, 11.00 Uhr)

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