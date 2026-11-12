„Wahrscheinlich würde ich wieder abdrücken“

Wolfgang Weismayr (67) erwischte einen Einbrecher in seinem Haus auf frischer Tat und erschoss ihn. Ins Gefängnis muss der Salzburger nicht. Selbst der Oberste Gerichtshof bestätigt: Weismayr handelte in Notwehr. Jetzt erzählt er der „Krone“ erstmals seine Geschichte ...
Die hellen Farbtöne haben es ihm sichtlich angetan. Schon zum ersten Verhör bei der Polizei erschien Wolfgang Weismayr (67) im weißen Gewand, auch vor Gericht trug der Salzburger stets einen cremefarbenen Leinen-Anzug samt Krawatte. In exakt selber Aufmachung empfängt er auch die „Krone“ zum Gespräch. „Langsam normalisiert sich wieder alles“, lächelt der Pensionist bei der Begrüßung. Und: „Mit dieser Entscheidung ist eine letzte Last von mir abgefallen.“
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