KAC gewinnt 365. Kärntner Derby gegen den VSV

Die jüngste Länderspielpause wurde zudem mit einem 6:3-Erfolg von Ljubljana bei den Pustertal Wölfen beendet. Zuletzt waren die Slowenen siebenmal in Folge aus Bruneck als Verlierer heimgefahren, diesmal schenkten sie der davor besten Defensive der ICE Hockey League in einer Neuauflage des Semifinalduells der vergangenen Saison aber gehörig ein. Ljubljana fehlt bei einem Spiel mehr als Zweitem nun nur ein Punkt auf Leader HCB Südtirol, Pustertal ist unmittelbar hinter dem KAC Fünfter. Der VSV bleibt 13 Punkte hinter den „Rotjacken“ Zwölfter bzw. Drittletzter.