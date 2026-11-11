KAC gewinnt 365. Kärntner Derby gegen den VSV

Rekordmeister KAC hat das 365. Kärntner Eishockey-Derby gegen den Villacher SV am Mittwoch auswärts mit 3:0 gewonnen. Daniel Obersteiner (23.) Mattias Göransson (36.) und Travis St. Denis (38.) sorgten im zweiten Drittel für die Tore, der bemühte VSV scheiterte auch am hervorragend aufgelegten KAC-Goalie Florian Vorauer.
Es ist der neunte KAC-Sieg in den jüngsten elf Vergleichen der Erzrivalen, und das noch dazu in der aktuellen wirtschaftlichen Misere der Villacher.
Rund 3.500 Zuschauer in der ausverkauften Villacher Stadthalle spülten zumindest das Maximum an Ticket-Erlösen in die leere VSV-Kasse. Seit Montag ist es an der Drau gewiss, dass die Profiabteilung des Traditionsclubs den Gang in die Insolvenz antreten muss. Der Spielbetrieb soll gesichert sein, wie der VSV mitteilte. Der bestellte Masseverwalter Michael Pontasch wollte diesbezüglich keine Prognose abgeben. 1,2 Millionen Euro fehlen dem VSV für den laufenden Betrieb. Weitere Einnahmen gibt es schon am Samstag im Heimspiel gegen HC Mailand.
Die jüngste Länderspielpause wurde zudem mit einem 6:3-Erfolg von Ljubljana bei den Pustertal Wölfen beendet. Zuletzt waren die Slowenen siebenmal in Folge aus Bruneck als Verlierer heimgefahren, diesmal schenkten sie der davor besten Defensive der ICE Hockey League in einer Neuauflage des Semifinalduells der vergangenen Saison aber gehörig ein. Ljubljana fehlt bei einem Spiel mehr als Zweitem nun nur ein Punkt auf Leader HCB Südtirol, Pustertal ist unmittelbar hinter dem KAC Fünfter. Der VSV bleibt 13 Punkte hinter den „Rotjacken“ Zwölfter bzw. Drittletzter.
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