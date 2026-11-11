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Nach Fall in Gefängnis

Mpox in Wien: So ansteckend ist das Virus wirklich

Gesund – News
11.11.2026 18:05
In der Justizanstalt Wien-Josefstadt ist ein Insasse an Mpox erkrankt. Aber wie schaut es ...
In der Justizanstalt Wien-Josefstadt ist ein Insasse an Mpox erkrankt. Aber wie schaut es überhaupt mit der Erkrankung hierzulande aus?(Bild: Krone-Collage/MUSTAFA KAYA)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Ein mit Mpox bzw. Affenpocken infizierter Insasse in Wiens größtem Gefängnis sorgt – wie berichtet – aktuell für Aufsehen. Was hinter Mpox steckt, wer besonders gefährdet ist und warum Experten keine neue Corona-Pandemie erwarten? Wir haben alle Infos für Sie!

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Wirbel in der Wiener Justizanstalt Josefstadt: Ein Insasse wurde positiv auf die Viruserkrankung getestet – wir berichteten. Aktuell ist es einer von vergleichsweise wenigen Fällen in Österreich; auf dem völligen Rückzug ist die Erkrankung nach ihrem internationalen Ausbruch im Jahr 2022 aber nicht.

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