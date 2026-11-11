Mpox in Wien: So ansteckend ist das Virus wirklich

Wirbel in der Wiener Justizanstalt Josefstadt: Ein Insasse wurde positiv auf die Viruserkrankung getestet – wir berichteten. Aktuell ist es einer von vergleichsweise wenigen Fällen in Österreich; auf dem völligen Rückzug ist die Erkrankung nach ihrem internationalen Ausbruch im Jahr 2022 aber nicht.