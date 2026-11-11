Marterbauer hielt seinen Krebs lange geheim

In einem Interview mit dem ORF spricht SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer über seine Krebserkrankung, welches „Privileg“ er im Wiener AKH in Anspruch genommen hat und wie ihn die Krankheit verändert hat.
Am 13. Juli machte Markus Marterbauer öffentlich, dass er an Lymphdrüsenkrebs erkrankt sei. „In Österreich leben deutlich über 400.000 Menschen mit einer Krebsdiagnose. Seit Kurzem bin ich einer davon“, sagte der Finanzminister. Für viele Menschen in Österreich kam die Nachricht aus heiterem Himmel, sogar die meisten Regierungsmitglieder hatten keine Ahnung. Am 10. Juni, drei Tage vor der Verkündigung also, hatte Marterbauer im Nationalrat noch seine Budgetrede gehalten und wirkte keinesfalls angeschlagen.
„Es handelt sich bei meiner Diagnose um ein Lymphom. Eine Erkrankung, die in den letzten Jahren dank umfangreicher Forschung und des guten österreichischen Gesundheitssystems sehr gute Heilungschancen aufweist“, fügte der 61-Jährige seiner Erklärung an. Wichtig sei, dass er „unmittelbar eine entsprechende Therapie“ beginne. Er werde bereits ab Montag im AKH Wien behandelt. Und so geschah es auch.
Marterbauer ging mit seiner Erkrankung offen um. Er trug nun Kappe, sie wurde zu einem Markenzeichen. Er besitze zwei Stück, sagte er in einem „Krone“-Interview. „Meine Frau hat die ausgesucht und mir gefällt es. Ich habe immer geglaubt, das Markenzeichen ist die rote Krawatte. Jetzt habe ich schon zwei.“ Vizekanzler Andreas Babler habe ihm inzwischen geraten, die Kappe auch nach der Erkankung zu tragen.
In den vergangenen vier Monate unterzog sich Marterbauer einer Chemotherapie, mit positivem Ende. Sein einziges Privileg als Politiker: Er bekam bei den Behandlungen im AKH einen eigenen Raum zur Verfügung gestellt, weil er „nebenbei seine Tagesgeschäfte erfüllt“ habe, sagte der Finanzminister in der ORF-Sendung „Dok 1“.
Die Sendung wird am Mittwoch, 20.15 Uhr auf ORF eins, ausgestrahlt und zeigt Interviews mit mehreren erkrankten Politikern, darunter Hans Peter Doskozil (SPÖ) und Norbert Hofer (FPÖ).
Marterbauer verrät in dem Gespräch mit Lisa Gadenstätter auch, dass er bereits im Frühsommer von seiner Erkrankung erfahren habe. Die mühsamen Verhandlungen zum Doppelbudget absolvierte er bereits unter Krebsdiagnose. „Zunächst wusste nur meine Frau davon“, sagt er, Familie und Büro informierte er später. Alle in seinem Team hielten dicht. Kanzler und Bundespräsident setzte der Finanzminister erst an jenem Tag in Kenntnis, an dem er auch die Öffentlichkeit damit konfrontierte.
„Man lässt sich weniger auf Spielchen ein“
Die Erkrankung habe ihn „abgeklärter“ gemacht, so der 61-Jährige. „Von der persönlichen Wahrnehmung gibt es schon eine Veränderung, weil man sieht, dass manche Dinge einfach unnötig sind.“ Die Konsequenz: „Man lässt sich auf weniger Spielchen ein.“
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