Marterbauer hielt seinen Krebs lange geheim

Marterbauer ging mit seiner Erkrankung offen um. Er trug nun Kappe, sie wurde zu einem Markenzeichen. Er besitze zwei Stück, sagte er in einem „Krone“-Interview. „Meine Frau hat die ausgesucht und mir gefällt es. Ich habe immer geglaubt, das Markenzeichen ist die rote Krawatte. Jetzt habe ich schon zwei.“ Vizekanzler Andreas Babler habe ihm inzwischen geraten, die Kappe auch nach der Erkankung zu tragen.