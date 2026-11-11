Kärntner Venusfalle schröpfte verliebte Bauern

Wegen schweren Betruges sitzt eine Landwirtin auf der Anklagebank. Die verheiratete Kärntnerin hat über zehn Jahre hinweg verliebte Berufskollegen nach allen Regeln der Kunst ausgenommen. Als eines der Opfer seine fast 800.000 Euro zurückwollte, täuschte sie sogar vor, im Koma zu liegen!
Eine große Farm in Kanada, Beziehungen zu einem alten Adelsgeschlecht, Araberhengste von einem Scheich aus Dubai, ein Posten als Bankerin in Wien – die 47-jährige Lavanttaler Landwirtin war erfinderisch bei den Geschichten, die sie anderen Menschen auftischte, um sich interessant zu machen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.