Wie verwundbar ist die digitale Finanzwelt?

Sechs Milliarden Dollar weg – wie sicher ist unser Geld in der digitalen Finanzwelt wirklich? Der Hackerangriff auf die Kryptobörse Binance zeigt, wie verwundbar selbst große Plattformen sind. Besonders brisant: Die Hacker sollen ein fingiertes Vorstellungsgespräch und manipulierte KI-Tools genutzt haben, um sich Zugang zu verschaffen. Laut Binance begann der Angriff bereits im Juni. Das FBI vermutet nordkoreanische Hacker dahinter. Cyberexperte Cornelius Granig spricht in „Brennpunkt Medien“ mit Jana Pasching über die Hintergründe des Milliardenraubs, Fake-Plattformen und die Schattenseiten des Krypto-Booms. Das ganze Interview sehen Sie oben!