Nach GAK-Foul: Nun spricht Pechvogel Komposch

Es war der große Aufreger vor zwei Wochen! Als GAK-Kicker Alex Hofleitner bei einem Zweikampf nach zwei Minuten viel zu spät kam, dabei Hartberg-Abwehrchef Paul Komposch das Wadenbein brach. TSV-Coach Schopp „explodierte“ danach. Wie Komposch die Szene im Nachgang sieht, wie er sich nun zurückkämpft.