Alle ließen den ältesten Fanklub Europas hochleben

Das ist wie eine Familie. Sie haben mich meine Karriere unterstützt, auch wenn es einmal nicht so gut lief. Das sind tolle Menschen, die immer positiv und wertschätzend sind. Es war ein wunderschöner Abend mit zahlreichen bekannten Gesichtern und großen Emotionen.“ Der einstige Rapid-Torhüter Helge Payer schwärmte von der Feier zum 75-jährigen Geburtstag des „Klubs der Freunde des S.C. Rapid“.