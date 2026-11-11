87-Jährigen im Altersheim wegen 45 Euro gepfändet

Weil sein Mitgliedsbeitrag beim Landesfischereiverband offen war, bekam ein betagter Bewohner eines Seniorenzentrums Besuch vom Exekutor. Dem alten Herren wurde vor langer Zeit ohne seine Bewerbung das Fischereirecht für einen fischlosen Bach übertragen. Viele Jahre musste er gar nichts zahlen, seit 2020 wird er zur Kasse gebeten.
Wegen einer offenen Zahlung von 45 Euro rückte in Stadl-Paura der Exekutor aus. Er suchte im Altersheim einen 87-jährigen ehemaligen Landwirt aus Edt bei Lambach auf, der einen offenen Mitgliedsbeitrag beim Fischereiverband hat. Der Geldeintreiber ging aber mit leeren Händen heim.
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