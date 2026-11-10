Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner

Bei uns ist Honda ohnehin längst stark auf Hybridantriebe ausgerichtet. Vom kleinen Jazz über Civic, HR-V und ZR-V bis zum großen CR-V (im Bild) setzen die Japaner auf die Verbindung von Benzin- und Elektromotor. Auch das wiederbelebte Sportcoupé Prelude fährt mit Hybridtechnik. (Bild: Honda)