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Von wegen Elektro

Ein Hersteller setzt Milliarden auf den Verbrenner

Motor
10.11.2026 06:00
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt ...
Honda entwickelt einen neuen V6-Hybridantrieb für große US-Modelle, die ab 2027 auf den Markt kommen sollen.(Bild: Honda)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Milliardenverlusten mit Elektroautos zieht Honda die Konsequenzen: Drei Milliarden Dollar fließen in ein neues Autowerk in den USA, das vor allem Hybride produzieren soll. Die Japaner setzen wieder verstärkt auf Verbrennungsmotoren – und planen gleich 15 neue Hybridmodelle.

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Erst Milliarden in die Elektromobilität investiert, dann Milliarden abgeschrieben – und jetzt wieder Milliarden für Autos mit Verbrennungsmotor ausgeben. Honda vollzieht einen bemerkenswerten Strategiewechsel. Im US-Bundesstaat Ohio sollen ab 2029 vor allem Hybridautos vom Band laufen.

Mehr als 2000 Arbeitsplätze sollen geschaffen werden, die geplante Jahreskapazität liegt bei 240.000 Fahrzeugen. Damit steigt Hondas gesamte Produktionskapazität in den USA auf rund 1,3 Millionen Autos jährlich.

Allerdings hält sich der Hersteller eine Hintertür offen: Die neue Fabrik wird so konzipiert, dass dort neben Hybrid- und reinen Benzinmodellen grundsätzlich auch Elektroautos gebaut werden können. Welche Modelle tatsächlich produziert werden, steht noch nicht fest.

Neun Milliarden Dollar für die Elektro-Kehrtwende
Die Investition kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Honda seine Elektrostrategie gründlich umgekrempelt hat. Im Mai musste der Konzern für das abgelaufene Geschäftsjahr mehr als neun Milliarden Dollar an Belastungen im Zusammenhang mit seinem Elektroautogeschäft verbuchen. Das Ergebnis war der erste Jahresverlust seit dem Börsengang 1957.

Honda Serie 0 hat es nicht in die Serie geschafft.
Honda Serie 0 hat es nicht in die Serie geschafft.(Bild: Honda)

Dazu kamen einschneidende Entscheidungen. Die Entwicklung und Markteinführung von drei ursprünglich für Nordamerika vorgesehenen Elektroautos wurden gestrichen: Honda 0 SUV, Honda 0 Saloon und Acura RSX. Ein geplantes elf Milliarden Dollar teures Elektroauto- und Batterieprojekt in Kanada wurde auf unbestimmte Zeit ausgesetzt.

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Auch die langfristigen Elektroziele kassierte Honda. Ursprünglich sollten 2030 bereits 20 Prozent der Neuwagen vollelektrisch sein. Bis 2040 wollte der Konzern überhaupt nur noch Elektro- und Brennstoffzellenautos verkaufen. Diese Vorgaben wurden im Mai aufgegeben.

Nun soll der Hybridantrieb die Automobilsparte wieder auf Kurs bringen. Die Japaner reagieren damit vor allem auf die Marktentwicklung in Nordamerika, wo sich Hybride weiterhin großer Nachfrage erfreuen, während sich reine Elektroautos schwächer verkaufen als ursprünglich erwartet.

15 neue Hybridmodelle geplant
Honda hatte bereits im Mai angekündigt, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 weltweit 15 neue Hybridmodelle einzuführen. Die ersten Fahrzeuge mit einer neuen Plattform und weiterentwickeltem Antriebssystem sollen 2027 auf den Markt kommen.

Dabei setzen die Japaner weiterhin auf ihr bewährtes Konzept mit zwei Elektromotoren. Der Verbrennungsmotor wird möglichst häufig in einem besonders effizienten Betriebsbereich eingesetzt. Je nach Fahrsituation übernimmt der elektrische Antrieb einen großen Teil der Arbeit.

Die nächste Generation soll allerdings deutlich günstiger herzustellen sein. Honda strebt eine Reduktion der Kosten für das Hybridsystem um mehr als 30 Prozent gegenüber der 2023 eingeführten Technik an. Gleichzeitig soll der Kraftstoffverbrauch durch die Kombination mit einer neuen Fahrzeugplattform und einem weiterentwickelten elektrischen Allradantrieb um mehr als zehn Prozent sinken.

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Auch neue V6-Hybride kommen
Mit dem neuen Werk allein ist es nicht getan. Honda investiert zusätzlich in mehrere bestehende Produktionsstätten in Ohio, Georgia und Alabama.

Besonders interessant: In Alabama soll künftig ein neues V6-Hybridsystem produziert werden. Honda bereitet sich damit auf die Elektrifizierung größerer Fahrzeuge vor, bei denen hohe Leistung und Anhängelast gefragt sind.

Im Motorenwerk Anna in Ohio werden die Fertigungslinien für einen neuen Vierzylinder im Atkinson-Zyklus umgerüstet. Dieses Verbrennungsverfahren ermöglicht einen besonders hohen thermischen Wirkungsgrad und eignet sich daher gut für Hybridantriebe.

Gleichzeitig wird die Produktionskapazität für Hybridsysteme in Ohio massiv ausgebaut. Gegenüber dem bisherigen Niveau soll sie um 250 Prozent steigen. Künftig sollen dort sowohl Antriebe für kompakte Modelle als auch größere Fahrzeuge gefertigt werden.

Sogar Teile einer gemeinsam mit LG Energy Solution aufgebauten Batteriefabrik werden für die Produktion von Hybridbatterien umgerüstet. Auch daran lässt sich ablesen, wie gründlich Honda seine Investitionspläne neu sortiert.

Bei uns ist Honda ohnehin längst stark auf Hybridantriebe ausgerichtet. Vom kleinen Jazz über ...
Bei uns ist Honda ohnehin längst stark auf Hybridantriebe ausgerichtet. Vom kleinen Jazz über Civic, HR-V und ZR-V bis zum großen CR-V (im Bild) setzen die Japaner auf die Verbindung von Benzin- und Elektromotor. Auch das wiederbelebte Sportcoupé Prelude fährt mit Hybridtechnik.(Bild: Honda)

Keine grundsätzliche Elektroabsage
Eine generelle Abkehr vom Elektroauto bedeutet die neue Strategie allerdings nicht. Honda will weiterhin elektrische Plattformen und Festkörperbatterien entwickeln, um bei einer steigenden Nachfrage wieder stärker in die Elektromobilität einsteigen zu können.

Ob die Japaner mit ihrer neuen Ausrichtung richtig liegen, wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Klar ist allerdings, dass Honda angesichts der hohen Verluste nicht länger auf eine rasche elektrische Revolution warten will.

Die nächste große Milliardenwette hat deshalb wieder einen Auspuff. Und diesmal soll sie sich rechnen.

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