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„Krone“-Kommentar

Der Krieg, der nicht enden kann

Kolumnen
12.11.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Kurt Seinitz
Von Kurt Seinitz
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Diesmal traf man sich in Abu Dhabi, um über ein Kriegsende in der Ukraine zu reden. Präsident Trump kündigt schon vollmundig ein „großes wunderschönes Abkommen“ an, das auch die „Sicherheit von ganz Europa“ betreffen würde. Allerdings würde dann die Ukraine „eine etwas andere Form“ haben.

Richtig geraten! Nichts als Luftblasen. Das zeigt allein schon ein Blick auf die Verhandlungsführer: auf russischer Seite ein zweitrangiger Funktionär, auf US-Seite nicht das Außenministerium, sondern Geschäftsleute. Ist auch ganz logisch: Trump, der sich völlig auf die Seite Russlands geschlagen hat, will den Krieg so rasch wie möglich loswerden, um mit Russland groß ins Geschäft zu kommen.

Und für eine Friedenslösung in der Ukraine soll Europa zahlen, das in Abu Dhabi nicht einmal am Verhandlungstisch saß. Selber schuld, denn Europa hätte nicht einmal einen Verhandlungsführer, geschweige denn eine Verhandlungsdelegation.

Gebetsmühlenartig fordern Moskauer Funktionäre Sicherheitsbedingungen – nicht für die Ukraine, sondern für Russland! Sie lauten: alle eroberten Gebiete plus Gebiete, die noch gar nicht erobert sind, Teilentwaffnung der Ukraine und überhaupt die Rückabwicklung der gesamten NATO-Osterweiterung. Denn nicht die Ukraine sei das Opfer, sondern Russland sei einer NATO-Aggression ausgesetzt.

Europa läuft Gefahr, dass Trump und Putin ein zweites „Jalta“ zur Aufteilung des Kontinents aushandeln

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