Der Krieg, der nicht enden kann

Richtig geraten! Nichts als Luftblasen. Das zeigt allein schon ein Blick auf die Verhandlungsführer: auf russischer Seite ein zweitrangiger Funktionär, auf US-Seite nicht das Außenministerium, sondern Geschäftsleute. Ist auch ganz logisch: Trump, der sich völlig auf die Seite Russlands geschlagen hat, will den Krieg so rasch wie möglich loswerden, um mit Russland groß ins Geschäft zu kommen.