Wo Rainer Schönfelder neue Hotels einfädelt

„Wir hatten im Oktober 97 Prozent Auslastung, unser Konzept geht also auf“, strahlt Thomas Schmid. „Mit 115.000 Gästen und 88 Prozent Jahresauslastung schaffen wir heuer überhaupt das beste Jahr bisher.“ Er ist Geschäftsführer der Cooee alpin-Hotels, die er vor zehn Jahren zusammen mit Ex-Skistar Rainer Schönfelder gründete.