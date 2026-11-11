3:0! Der KAC zieht im Derby im Mitteldrittel davon

Ring frei fürs 365. Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC! Im ersten Drittel neutralisierten sich die Teams in Villach weitgehend, ließen nur wenige Großchancen zu. Klagenfurts Obersteiner per Abfälscher stellte dann auf 1:0, die Partie wurde zunehmend ruppiger. Die KAC-Legionäre Göransson und St. Denis machten mit dem 3:0 nach 40 Minuten fast schon alles klar.
Während die Villacher vor dem 365. Kärntner Eishockey-Derby die Insolvenz des Klubs verkraften mussten, hatten die Klagenfurter vorm Derby personelle Sorgen. Denn neben den Stützen Dahm, Mursak, Petersen, Fraser und Hochegger musste auch Kapitän Thomas Hundertpfund (Oberkörper) kurzfristig lädiert passen. Während aufseiten der Villacher Andersson erstmals anklopfte (3.), stand plötzlich KAC-Stürmer Schwinger alleine vorm VSV-Tor, scheiterte aber an Goalie Canatta (5.).
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