3:0! Der KAC zieht im Derby im Mitteldrittel davon

Ring frei fürs 365. Kärntner Derby zwischen dem VSV und dem KAC! Im ersten Drittel neutralisierten sich die Teams in Villach weitgehend, ließen nur wenige Großchancen zu. Klagenfurts Obersteiner per Abfälscher stellte dann auf 1:0, die Partie wurde zunehmend ruppiger. Die KAC-Legionäre Göransson und St. Denis machten mit dem 3:0 nach 40 Minuten fast schon alles klar.