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Tief bringt Kälte

Noch einmal 15 Grad, dann ziehen Regenwolken auf

Österreich
12.11.2026 05:00
Noch einmal zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite, doch schon am Donnerstag ziehen ...
Noch einmal zeigt sich das Wetter von seiner milden Seite, doch schon am Donnerstag ziehen dichtere Wolken und Regen auf.(Bild: APA/BARBARA GINDL)
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Von krone.at

Noch einmal ein paar Sonnenstrahlen tanken, bevor die grauen Wolken das Kommando übernehmen: Der Donnerstag startet in Österreich vielerorts noch recht freundlich, auch wenn sich stellenweise Nebel breitmacht. Doch die Wetteridylle hält nicht überall lange: Ein Tief über Südfrankreich schickt bereits die nächsten Regenwolken in unsere Richtung.

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Vor allem im Osten heißt es zunächst noch Geduld haben. Hier halten sich die grauen Hochnebelfelder teilweise besonders hartnäckig. Anderswo blinzelt zwischendurch die Sonne durch die Wolkendecke. Im Laufe des Tages werden die Wolken allerdings immer dichter. An der Alpensüdseite breitet sich am Nachmittag Regen aus, gegen Abend erreichen die Niederschläge schließlich auch den Osten.

Föhn sorgt noch einmal für milde Temperaturen
Wer es besonders mild mag, darf sich auf der Alpennordseite freuen. Dort und in mittleren Höhenlagen sorgt eine leicht föhnige Wetterlage noch einmal für angenehmere Temperaturen. Während es in der Früh zwischen ein und neun Grad hat, klettern die Werte tagsüber auf acht bis 15 Grad. Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig und weht aus Ost bis Südwest.

Hier geht‘s zum detaillierten Wetterbericht speziell für Ihre Region!

Freitag, der 13.: Kältere Luft im Anmarsch!
Ob ausgerechnet der Freitag, der 13., für Wetter-Pech sorgt? Ganz ohne Überraschungen bleibt der Tag jedenfalls nicht! Nach den stärkeren Niederschlägen in der Nacht zieht von Nordwesten her deutlich kältere Luft ins Land. Bei zunächst dicht bewölktem Himmel regnet oder schneit es vielerorts.

Im Tagesverlauf ziehen die Niederschläge allmählich südostwärts ab, die Wolken lockern auf und von Norden her zeigt sich wieder häufiger die Sonne. Nach Frühwerten zwischen zwei und acht Grad werden am Freitag nur noch fünf bis elf Grad erreicht.

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