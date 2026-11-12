Noch einmal 15 Grad, dann ziehen Regenwolken auf

Föhn sorgt noch einmal für milde Temperaturen

Wer es besonders mild mag, darf sich auf der Alpennordseite freuen. Dort und in mittleren Höhenlagen sorgt eine leicht föhnige Wetterlage noch einmal für angenehmere Temperaturen. Während es in der Früh zwischen ein und neun Grad hat, klettern die Werte tagsüber auf acht bis 15 Grad. Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig und weht aus Ost bis Südwest.