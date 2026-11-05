Russischer Kapitän wegen Kabelsabotage verurteilt

Die Männer sind laut Gericht dafür verantwortlich, dass der Anker des Schiffes „Fitburg“ in der Silvesternacht 2025/2026 zwei Unterseekabel im Finnischen Meerbusen beschädigte, wie der finnische Rundfunk berichtete. Im Urteil sei außerdem die Rede von neun weiteren Daten- und Stromkabeln sowie einer Gasleitung, die in Gefahr gewesen seien, von der „Fitburg“ auf ihrer Fahrt durch das Gewässer beschädigt zu werden. Neben der Haftstrafe verurteilte das Gericht die Männer demnach dazu, die Kosten für die Reparatur der Kabel und während der Ermittlungen entstandene Kosten zu erstatten.