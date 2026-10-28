„Social Media ist wie ein einarmiger Bandit“

Warum können wir oft nicht aufhören, aufs Handy zu schauen? Die klinische Psychologin Elke Prochazka erklärt in der aktuellen Ausgabe von „Brennpunkt Medien“, wie soziale Medien unser Belohnungssystem beeinflussen, warum uns ständig neue Bilder und Videos locken und weshalb aus kurzer Ablenkung schnell stundenlanges Scrollen werden kann. Sie zeigt, welche Warnsignale es gibt und wie wir wieder mehr Kontrolle über unsere digitale Nutzung gewinnen. Außerdem spricht Bildungsexperte Andreas Salcher über künstliche Intelligenz im Schulwesen: Wo KI sinnvoll eingesetzt werden kann und welche Rolle sie spielen sollte, das sehen Sie im Video oben!