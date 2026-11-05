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Apple streicht Mitarbeitern das KI-Budget zusammen

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05.11.2026 09:49
Eine großflächige Apple-Reklame in Kalifornien
Eine großflächige Apple-Reklame in Kalifornien(Bild: EPA/PETER DaSILVA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Apple kürzt einem Medienbericht zufolge zur Kostensenkung die Budgets seiner Mitarbeiter für die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI). Dies sei Teil umfassenderer Sparmaßnahmen, obwohl der Konzern den Einsatz von KI ausweiten wolle.

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Das meldete die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Demnach senkte der iPhone-Hersteller im vergangenen Monat die täglichen Ausgaben für KI bei einigen Ingenieuren von 300 auf 200 Dollar.

Weitere Kürzungen auf 100 Dollar würden für einzelne Entwicklerteams erwogen. Die Budgets decken die Kosten für Tokens ab, die von KI-Modellen wie ChatGPT von OpenAI verarbeitet werden.

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Der Schritt spiegle einen allgemeinen Trend bei Technologieunternehmen wider, ihre Ausgaben für KI genauer zu prüfen. Eine Stellungnahme von Apple lag zunächst nicht vor.

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