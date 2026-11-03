Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Auch Gaming möglich?

Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test

Digital
03.11.2026 16:57
Porträt von Dominik Erlinger
Von Dominik Erlinger

Ein leistungsfähiger Computer muss nicht mehr unbedingt ein großer klobiger Kasten unter dem Schreibtisch sein – Mini-PCs haben gehörig aufgeholt und machen durch immer potentere Chiptechnik und integrierte Grafiklösungen in vielen Fällen sogar Gaming-Grafikkarten obsolet. Was mit einem Mini-PC heute schon geht und was nicht? Krone+ hat es getestet.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

13 Zentimeter Kantenlänge, sechs Zentimeter hoch: Vzmore packt eine Menge Technik in seinen Mini-PC AX9 Max. Der Hauptprozessor ist ein AMD Ryzen AI 9 HX 470, der von 32 Gigabyte DDR5-RAM unterstützt wird. Daten speichert man auf einer ein Terabyte großen M.2-SSD, dazu gibt es eine üppige Anschlussausstattung sowie zeitgemäßen Funk mit Wi-Fi 7. Ersetzt dieser Power-Zwerg einen „ausgewachsenen“ PC?

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
03.11.2026 16:57
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Werbefoto des Herstellers: Kann man auf einem so kleinen PC tatsächlich vernünftig spielen? Wir ...
Krone Plus Logo
Auch Gaming möglich?
Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test
Psychologin warnt:
„Social Media ist wie ein einarmiger Bandit“
Krone Plus Logo
Vivo X Fold 6 im Test
iPhone-Duo-Konkurrent hat Kamera mit Wechseloptik
Brennpunkt Medien
Digital abgehängt? Alter ist nicht das Problem!
Jason und Lucia finden sich nach einem schiefgegangenen Coup auf der dunkelsten Seite des ...
Ein Coup geht schief
„GTA VI“: Der offizielle Launch-Trailer ist da
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.627 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
166.379 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
98.813 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1017 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
681 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
620 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Digital
Krone Plus Logo
Auch Gaming möglich?
Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test
Krone Plus Logo
Gimbal auf Knopfdruck
Hat den Dreh raus: Honor Robot Phone ausprobiert
Zwei Opfer in Tirol
Mit Promivideos und falschen Versprechen abgezockt
Stramm auf Linie
Ländle-KI verbreitet munter chinesische Propaganda
Krone Plus Logo
Angriff in Frankreich
Was wir aus dem Kühltheken-Hack lernen können

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf