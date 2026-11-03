Vzmore AX9 Max: Mini-PC mit Ryzen AI 9 im Test

Ein leistungsfähiger Computer muss nicht mehr unbedingt ein großer klobiger Kasten unter dem Schreibtisch sein – Mini-PCs haben gehörig aufgeholt und machen durch immer potentere Chiptechnik und integrierte Grafiklösungen in vielen Fällen sogar Gaming-Grafikkarten obsolet. Was mit einem Mini-PC heute schon geht und was nicht? Krone+ hat es getestet.