Leere Säle: Erster KI-Kinofilm floppt in China

Die Produzenten erklärten bereits vor dem Kinostart im Interview mit „Beijing News“, sie hätten von Anfang an keine großen Kinoeinnahmen erwartet. Es sei darum gegangen, neue Möglichkeiten der Filmherstellung auszuprobieren. Zweieinhalb Jahre habe die Arbeit gedauert, immer wieder seien Bilder überarbeitet worden. Die KI entwickle sich allerdings schneller, als ein Film fertig werde. Auf der Leinwand sei deshalb der technische Stand von einigen Monaten zuvor zu sehen.