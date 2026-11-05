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Leere Säle: Erster KI-Kinofilm floppt in China

Digital
05.11.2026 12:54
„Sanxingdui: Future Past“ spielte umgerechnet erst rund 230.000 Euro ein.
„Sanxingdui: Future Past“ spielte umgerechnet erst rund 230.000 Euro ein.(Bild: AFP/HECTOR RETAMAL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein als Chinas erster KI-Kinofilm beworbener Science-Fiction-Streifen ist an den Kinokassen gefloppt. „Sanxingdui: Future Past“ spielte seit seinem Start am 23. Oktober lediglich rund 1,7 Millionen Yuan (etwa 230.000 Euro) ein. Das Projekt kostete laut der Produktionsfirma Bona mehr als zehn Millionen Yuan (rund 1,3 Millionen Euro).

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In dem rund 100 Minuten langen Film gerät die Menschheit ausgerechnet durch ihre Abhängigkeit von KI in eine Krise. Hinweise auf einen Ausweg stecken in rätselhaften, jahrtausendealten Zeichen aus China.

  Sämtliche Bilder und ein Teil des Tons sind nach Angaben der Macher KI-generiert. Die kreativen Entscheidungen traf jedoch ein menschliches Team. In Online-Bewertungen bemängelten die wenigen Zuschauer unter anderem steife Gesichtsausdrücke, unstimmige Bewegungen und eine schwer nachvollziehbare Handlung. Ein Besucher störte sich etwa daran, dass die Gesichter mal glattgebügelt, mal deutlich rauer wirkten.

Zweieinhalb Jahre Arbeit
Von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua war der Film zum Kinostart noch als technischer Fortschritt vorgestellt worden. Der Bericht hob positive Reaktionen von Branchenvertretern und Zuschauern einer Sondervorführung hervor und schilderte, wie KI die alte chinesische Kultur auf der Leinwand zum Leben erwecke. Doch ein breiteres Publikum ließ sich offenbar nicht von dem KI-Streifen überzeugen.

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Die Produzenten erklärten bereits vor dem Kinostart im Interview mit „Beijing News“, sie hätten von Anfang an keine großen Kinoeinnahmen erwartet. Es sei darum gegangen, neue Möglichkeiten der Filmherstellung auszuprobieren. Zweieinhalb Jahre habe die Arbeit gedauert, immer wieder seien Bilder überarbeitet worden. Die KI entwickle sich allerdings schneller, als ein Film fertig werde. Auf der Leinwand sei deshalb der technische Stand von einigen Monaten zuvor zu sehen.

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