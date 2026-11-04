Was humanoide Roboter schon können – und was nicht

Sie tanzen, sie boxen – und sollen uns in Fabriken und sogar im Haushalt Arbeit abnehmen. Um humanoide Roboter ist ein großer Hype entstanden – mit den Fortschritten im maschinellen Lernen und der Bilderkennung durch KI hoffen die Hersteller auf rasante Fortschritte. Aber wie weit sind die menschenähnlichen Maschinen wirklich? Was können sie und was nicht?
Es wirkt fast unwirklich, was Roboterhersteller wie Unitree aus China oder Figure AI aus den USA auf YouTube zeigen: In Hochglanzvideos führen Roboter Kung-Fu-Tricks aus – oder hüpfen Salti schlagend in bester „Terminator“-Manier in Tiegel mit flüssigem Eisen.
Man könnte meinen, wir stehen an der Schwelle zum Alltag mit Robotern wie im Science-Fiction-Film. Aber stimmt das oder verschweigen die Hersteller technologische Hürden? Wir haben bei Dr. Susanne Bieller, Generalsekretärin der International Federation of Robotics (IFR) in Frankfurt, nachgefragt.
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