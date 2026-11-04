Was humanoide Roboter schon können – und was nicht

Sie tanzen, sie boxen – und sollen uns in Fabriken und sogar im Haushalt Arbeit abnehmen. Um humanoide Roboter ist ein großer Hype entstanden – mit den Fortschritten im maschinellen Lernen und der Bilderkennung durch KI hoffen die Hersteller auf rasante Fortschritte. Aber wie weit sind die menschenähnlichen Maschinen wirklich? Was können sie und was nicht?