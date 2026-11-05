Batteriebrände: 2,6 Mrd. Euro Schaden pro Jahr

Im Zeitraum von 2023 bis 2025 summierten sich die Brandschäden in der EU-Entsorgungswirtschaft laut Schätzungen des Europäischen Verbandes der Abfallwirtschaft (FEAD) auf rund 7,3 Milliarden Euro. Zudem investierte die Branche in diesem Zeitraum etwa zwei Milliarden Euro in betrieblichen Brandschutz. Für 2025 geht der Dachverband von rund 10.900 batteriebedingten Bränden aus – ein Anstieg um 27 Prozent gegenüber 2023. Sechs von zehn Bränden im Sektor seien auf Batterien zurückzuführen. Da viele Zwischenfälle direkt von Beschäftigten gelöscht würden, sei die tatsächliche Zahl noch deutlich höher.