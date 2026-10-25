Wie Männer den Körper zum Schönheitsprojekt machen

Vom definierten Körper bis zur markanten Kieferlinie: Männer beschäftigen sich zunehmend mit ihrem Aussehen. Der Trend zur ästhetischen Selbstoptimierung wirft Fragen auf - nach gesellschaftlichen Idealen, medizinischen Möglichkeiten und der Grenze zwischen einem persönlichen Wunsch und überhöhtem Perfektionsdruck.