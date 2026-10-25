Eisbullen-Jubilar: „Das hätte ich nie gedacht“

Er selbst schätzt es umso mehr, dass er aktuell auch wieder regelmäßig zum Einsatz kommt. Denn am 16. Jänner dieses Jahres kam nach einem Schlaganfall das vorzeitige Saisonaus. „Ich habe hart dafür gearbeitet, dass ich wieder am Eis stehen kann“, genießt er die Zeit auf dem Eis. Durch die zwei Siege zuletzt macht es wieder mehr Spaß, auch wenn laut Hochkofler noch viel zu tun ist: „Wir müssen zurück zu unseren Stärken, die kleinen Sachen richtig machen, nicht so kompliziert spielen.“ Das gilt auch für das Duell am Sonntag daheim mit Vorarlberg.