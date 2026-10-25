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600 Einsätze

Eisbullen-Jubilar: „Das hätte ich nie gedacht“

Sport
25.10.2026 10:30
Aus dem Bulls-Trikot nicht wegzudenken: Peter Hochkofler.
Aus dem Bulls-Trikot nicht wegzudenken: Peter Hochkofler.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Peter Hochkofler freute sich über seinen 600. Liga-Einsatz für die Eisbullen. Damit liegt der sympathische Südtiroler mannschaftsintern auf Rang zwei. Sonntag spielen die Salzburger gegen Vorarlberg.

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Das 4:2 gegen Innsbruck am Freitag war der zweite Sieg für die Eisbullen unter Teemu Levijoki. Doch abseits der wichtigen Punkte feierte ein Akteur ein Jubiläum: Peter Hochkofler absolvierte seinen 600. Liga-Einsatz – jeder einzelne davon für Salzburg! „Das ist cool für mich“, freute sich der Südtiroler. Von seinen aktuellen Kollegen hat nur Kapitän Thomas Raffl mehr Einsätze am Buckel.

Der mittlerweile 32-Jährige durchlief einst selbst die Akademie. Ob er sich damals gedacht hätte, dass er es auf diese stolze Zahl bringt? „Nie im Leben! Ich bin immer Schritt für Schritt, Jahr für Jahr gegangen“, so der Stürmer.

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Er selbst schätzt es umso mehr, dass er aktuell auch wieder regelmäßig zum Einsatz kommt. Denn am 16. Jänner dieses Jahres kam nach einem Schlaganfall das vorzeitige Saisonaus. „Ich habe hart dafür gearbeitet, dass ich wieder am Eis stehen kann“, genießt er die Zeit auf dem Eis. Durch die zwei Siege zuletzt macht es wieder mehr Spaß, auch wenn laut Hochkofler noch viel zu tun ist: „Wir müssen zurück zu unseren Stärken, die kleinen Sachen richtig machen, nicht so kompliziert spielen.“ Das gilt auch für das Duell am Sonntag daheim mit Vorarlberg.

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