Selber Job, selbes Spital, andere Pensionsregelung

Kein Einzelfall

Die Betroffene versteht jetzt die Welt nicht mehr: Nicht nur wird offenbar mit zweierlei Maß gemessen. In einem Info-Schreiben der PVA stehe eigentlich, dass 24-Stunden-Dienste sehr wohl als Schwerarbeitstag berücksichtigt würden, erklärt sie. Die Frau will die Sache daher nicht auf sich beruhen lassen und hat die Arbeiterkammer eingeschaltet. Dass es daran liegt, dass sie Burgenländerin ist, glaubt die 52-Jährige übrigens nicht. Sie wisse von einem ähnlichen Fall in einer anderen Station des Spitals, wo die zwei Betroffenen Steirerinnen seien.