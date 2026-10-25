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Ausfall in Sölden

Bitter! Schwarz scheitert nach zwölf Sekunden

Ski Alpin
25.10.2026 10:17
Marco Schwarz verpasste ein Tor schon nach 12 Sekunden.
Marco Schwarz verpasste ein Tor schon nach 12 Sekunden.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/ORF)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Was für ein bitterer Auftakt für Marco Schwarz! Der Kärntner musste beim Riesentorlauf in Sölden seine Hoffnungen auf einen Spitzenplatz bereits nach zwölf Sekunden begraben. Ein Fahrfehler bedeutete das vorzeitige Aus für den ÖSV-Star.

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Dabei waren die Erwartungen an Schwarz groß. Im Vorjahr hatte er am Rettenbachgletscher noch den zweiten Platz belegt und zählte auch diesmal zu den heißesten Podestkandidaten.

Mit Startnummer drei ging der Kärntner ins Rennen, doch schon nach wenigen Metern war sein Lauf vorbei. Schwarz rutschte weg, verpasste das folgende Tor und schied aus.

„Wer nicht voll riskiert, wird nichts gewinnen“
ORF-Experte Hans Knauß analysierte die entscheidende Szene: „Er war sehr spitz, was die Linie betrifft und dann muss er nachdrücken.“ Die Folge: „Es drückt ihn über den Innenski und über den Schuh raus.“

Marco Schwarz
Marco Schwarz(Bild: GEPA)

Schwarz dürfte bei seiner aggressiven Linienwahl letztlich zu viel riskiert haben. Knauß zeigte dafür allerdings Verständnis: „Aber wer nicht voll reinsikiert, wird hier sowieso nichts gewinnen.“

„Die ganze Saison liegt noch vor mir“
Schwarz sagte im ORF-Interview zum Ausfall: „Es ist sehr, sehr schade. Ich kann sehr wenig sagen nach vier Toren. Ein bitterer Start, aber es gibt Schlimmeres. Die ganze Saison liegt noch vor mir.“

Da Schwarz im Slalom nicht an den Start geht, wird sein nächstes Rennen erst in einem Monat der Super-G in Copper Mountain sein. „Wir bleiben noch ein paar Tage hier in Sölden zum Training“, so Schwarz.

Für Österreich ist es bereits der zweite prominente Ausfall beim Weltcup-Auftakt. Am Samstag war Julia Scheib im Riesentorlauf der Damen ebenfalls vorzeitig ausgeschieden. Nun erwischte es mit Schwarz auch bei den Herren einen der großen heimischen Hoffnungsträger.

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