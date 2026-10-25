Helene Fischer bringt neue Hits zum Ski-Opening

Einige Songs daraus sind dem Publikum bereits bekannt. Während ihrer 360-Grad-Stadiontour im Sommer, die im Juli auch in Wien Station machte, präsentierte die Sängerin unter anderem „An meiner Seite“ und „Heute Nacht“. Insgesamt lockte die Konzertreihe nach Veranstalterangaben mehr als 750.000 Besucher an.