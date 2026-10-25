Helene Fischer bringt neue Hits zum Ski-Opening

Nur eine Woche nach der Veröffentlichung ihres neuen Albums „Wir“ steht Helene Fischer in Schladming auf der Bühne des Planai Stadions. Beim Ski-Opening am 11. und 12. Dezember präsentiert die Sängerin gemeinsam mit ihrer Band ihre Hits und neue Songs.
Fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum meldet sich Helene Fischer mit neuen Hites zurück. Am 4. Dezember erscheint „Wir“, ein Album, das sich der Liebe, Lebensfreude und der tiefen Verbundenheit widmet. Einen Vorgeschmack darauf liefert die berührende Single „Warum“, die am 16. Oktober veröffentlicht wurde.
Erste Konzerte nach Release
Für ihre Fans in Österreich gibt es schon kurz darauf die Gelegenheit, die neuen Titel live zu erleben. Am 11. und 12. Dezember tritt Fischer gemeinsam mit ihrer Band beim Ski-Opening Schladming-Dachstein auf.
Einige Songs daraus sind dem Publikum bereits bekannt. Während ihrer 360-Grad-Stadiontour im Sommer, die im Juli auch in Wien Station machte, präsentierte die Sängerin unter anderem „An meiner Seite“ und „Heute Nacht“. Insgesamt lockte die Konzertreihe nach Veranstalterangaben mehr als 750.000 Besucher an.
Auch in Schladming ist die Nachfrage groß. Der erste Konzertabend am Freitag, 11. Dezember, ist bereits ausverkauft. Für die Zusatzshow am Samstag sind noch Karten erhältlich, erste Ticketkategorien sind allerdings ebenfalls vergriffen.
Mit Helene Fischer setzt Klaus Leutgeb, der Veranstalter des Ski-Openings Schladming- Dachstein, seine Reihe international bekannter Musikstars fort. In den vergangenen Jahren standen unter anderem Robbie Williams, Bryan Adams, Sting und die Backstreet Boys auf der Bühne.
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