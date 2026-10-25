Statt Diversion 7 Monate für Serienwiederbetätiger

Ein Mühlviertler (27) musste nach einer Beschwerde der Staatsanwaltschaft Linz gegen eine Diversion nun doch wegen Verstoßes gegen das NS-Verbot auf der Anklagebank Platz nehmen. Ihm konnten mindestens 71 Fälle von Nazi-Propaganda nachgewiesen werden. Das vom Schwurgericht ausgesprochene Urteil wird künftig auch in seinem Strafregister-Auszug aufscheinen.