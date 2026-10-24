„Von Social Media nicht wahnsinnig machen lassen“

Das Problem: Wir leben heutzutage in einer sogenannten „Infodemie“ (Kunstwort aus Information und Epidemie), ein Informationsschwall, der nicht mehr zu kontrollieren ist. Wahres, Halbwissen und Unsinniges stehen im Internet nebeneinander und sehen oft gleich glaubwürdig aus. „Natürlich ist nicht jeder Social-Media-Beitrag schlecht oder falsch, es fehlen jedoch vielfach die Nuancen und Details dazwischen. Eine Lösung passt nicht für alle, Gesundheit ist sehr individuell“, gibt die Expertin zu bedenken.