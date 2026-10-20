Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern

Schon vor Wochen warnte die Wirtschaftskammer vor der Umsetzung des Erneuerbaren-Energien-Gesetz Verkehr, kurz EEG-V. Jetzt legt man eine Studie von Economica vor, die die Behauptungen noch weiter stützen soll: Bis 2035 könnte der Liter Diesel um 95 Cent teurer werden, der Liter Benzin um bis zu 86 Cent.
Wie viel Geld wird Österreich die Klimaneutralität bis 2040 kosten? Die Wirtschaftskammer warnt einmal mehr vor der Umsetzung des sogenannten Erneuerbaren-Energien-Gesetz Verkehr, kurz EEG-V. Es schreibt vor, welcher Anteil des verkauften Treibstoffs aus erneuerbaren Quellen stammen muss. Der Pfad: 18 Prozent im Jahr 2027, 35 Prozent 2030, 65 Prozent 2035. Spätestens im Jahr 2035 müssten rund zwei Drittel der Energie im Tank „grün“ sein. Angerechnet werden Biodiesel, aber auch Elektromobilität.
Die WKÖ hatte schon vor Wochen „Gold-Plating“, also Übererfüllung der EU-Richtlinien, kritisiert. Österreich will bis 2040 klimaneutral sein, die EU gibt sich zehn Jahre mehr Zeit. Nun stellt Ökonom Christian Helmenstein eine Studie vor, die die Folgen des EEG-V für die Volkswirtschaft zeigt. „Wir sehen eine Vervielfachung der Zusatzkosten“, sagt Helmenstein, der auch Chefökonom der Industriellenvereinigung ist.
Diesel könnte drei Euro pro Liter kosten
Genauer berechnet Helmenstein einen Preisanstieg von bis zu 95 Cent beim Liter Diesel und 86 Cent pro Liter Benzin – das würde den Diesel auf rund drei Euro verteuern. Der Konsum würde um 0,72 Prozent zurückgehen, die Reallöhne um 0,56 Prozent. Der Effekt aufs Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde minus 0,3 Prozent betragen. „Die Bevölkerungsschichten mit geringerem Einkommen sind viermal so hoch belastet“, sagt Helmenstein. Je schneller das Tempo in der Umsetzung, desto größer seien die sozialen Auswirkungen.
Angesichts der massiv gestiegenen Treibstoffpreise brauchen unsere Unternehmen dringend Entlastung statt zusätzlicher Belastungen.
Jochen Danninger, Generalsekretär WKÖ
Bild: Eva Manhart
In der Studie geht man von einer konservativen Entwicklung in puncto E-Autos aus – 25 Prozent fahren mit Strom, drei Viertel mit Verbrennungsmotoren. Was nicht aus der Berechnung hervorgeht, sind die teuren Schäden, die der Klimawandel in Österreich verursacht – von Dürren über Naturkatastrophen bis hin zu Strafzahlungen, wenn Klimaziele nicht erreicht werden.
Helmenstein verweist stattdessen auf „Technologieoffenheit“: „Autos sind ein langlebiges Konsumgut“, man müsse an alternative Kraftstoffe denken. Außerdem kritisiert er die Spritpreisbremse der Regierung, die den Umstieg zur E-Mobilität verlangsame: „Es gibt keine Rechfertigung für einen Tankrabatt. Er wirkt ökologisch kontraproduktiv.“
„Das schwächt den Standort“
„Diese Mehrkosten treffen nicht nur Autofahrer. Waren und Dienstleistungen werden teurer. Das schwächt unseren Standort und ist für uns nicht akzeptabel“, sagt WKÖ-Generalsekretär Jochen Danninger. „Wir können nicht über die Spritpreisbremse diskutieren und gleichzeitig neue Preistreiber beschließen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.