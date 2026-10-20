Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern

Diesel könnte drei Euro pro Liter kosten

Genauer berechnet Helmenstein einen Preisanstieg von bis zu 95 Cent beim Liter Diesel und 86 Cent pro Liter Benzin – das würde den Diesel auf rund drei Euro verteuern. Der Konsum würde um 0,72 Prozent zurückgehen, die Reallöhne um 0,56 Prozent. Der Effekt aufs Bruttoinlandsprodukt (BIP) würde minus 0,3 Prozent betragen. „Die Bevölkerungsschichten mit geringerem Einkommen sind viermal so hoch belastet“, sagt Helmenstein. Je schneller das Tempo in der Umsetzung, desto größer seien die sozialen Auswirkungen.