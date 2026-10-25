Lange Trockenperiode beeinträchtigte Aufforstung

Wir erinnern uns: Im Jahr 2020 hat der Borkenkäfer laut Waldbericht 2021 rund 100.000 Kubikmeter Schadholz verursacht. Der Klimawandel und die extremen Wetterverhältnisse in den vergangenen Jahren führten in heimischen Wäldern zu massivem Borkenkäferbefall. Damals wie heute steht der Tiroler Wald vor großen Herausforderungen, auch wenn sich die Situation zuletzt etwas entspannt hat.