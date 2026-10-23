Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt

21 Jahre lang quälte die Angehörigen von Daniela Kammerer eine Frage: Wer hat die damals 19-Jährige ermordet? Doch auch am Freitag folgte am Innsbrucker Landesgericht die bittere Ernüchterung: Der Angeklagte (42) wurde einstimmig freigesprochen. Die Geschworenen waren sich so schnell einig, dass nicht einmal die Eltern der getöteten Studentin rechtzeitig zur Urteilsverkündung zurück im Gerichtssaal waren.
7793 Tage waren seit jener schrecklichen Nacht vergangen, in der Daniela Kammerer (19) in einer Telefonzelle beim Innsbrucker Rapoldipark mit zwei Messerstichen getötet worden war. Mehr als zwei Jahrzehnte später sollte ein ehemaliger Studienkollege für die Bluttat verantwortlich gemacht werden. Doch nach den hitzigen Schlussplädoyers zogen sich die Geschworenen am Freitag um 12.45 Uhr zur Beratung zurück. Bereits um 14.13 Uhr stand ihre Entscheidung fest: einstimmiger Freispruch!
Freudentränen auf der einen, Trauer auf der anderen Seite
Dem Angeklagten war die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Sofort wurde er von seinen Angehörigen, allen voran seiner Lebensgefährtin, in die Arme geschlossen. Der Vater eines zweijährigen Sohnes, der eigens aus Australien angereist war, kann nun zu seiner Familie zurückkehren.
Für die Angehörigen von Daniela Kammerer hingegen bleibt nur die schmerzhafte Ungewissheit. Noch kurz vor der Urteilsverkündung hatte ihre Anwältin bewegende Worte der Familie verlesen: „Daniela wusste, was sie wollte. Ausbildung, Karriere und Kinder waren feste Bestandteile dieses Lebensplans. Nichts davon durfte sie erleben.“
Hier können sie den Prozess nachlesen:
DNA-Spuren reichten nicht für Schuldspruch
Dabei hatte Staatsanwältin Adelheid Steiner bis zuletzt auf eine Verurteilung gepocht. Zahlreiche DNA-Spuren, unter anderem an der Handtasche und den Händen des Opfers, würden den Angeklagten belasten. „Es kann nicht sein, dass so viele Zufälle zusammentreffen“, betonte sie.
Verteidiger Mathias Kapferer hielt dagegen: Es gebe keinen eindeutigen Beweis, dass sein Mandant überhaupt am Tatort gewesen sei. Auch ein Motiv fehle völlig. In seinem letzten Wort beteuerte der 42-Jährige erneut seine Unschuld: „Ich kann nur sagen, dass ich es nicht war und einfach zurück zu meiner Familie möchte.“
Ein Mordfall ohne Antworten
Schon 2013 war der Mann festgenommen worden und hatte sieben Wochen in Untersuchungshaft verbracht. Damals reichten die Indizien nicht für eine Anklage. Erst im Mai 2026 kam es zur überraschenden Wende – die nun mit einem Freispruch endete.
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft gab zunächst keine Erklärung zu möglichen Rechtsmitteln ab. Doch selbst wenn das Verfahren damit noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt eine erschütternde Tatsache: Wer Daniela Kammerer vor mehr als 21 Jahren das Leben nahm, ist nach wie vor ungeklärt. Und womöglich wird ihre Familie darauf nie eine Antwort bekommen ...
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