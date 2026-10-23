Mord an Studentin bleibt wohl für immer ungesühnt

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft gab zunächst keine Erklärung zu möglichen Rechtsmitteln ab. Doch selbst wenn das Verfahren damit noch nicht endgültig abgeschlossen ist, bleibt eine erschütternde Tatsache: Wer Daniela Kammerer vor mehr als 21 Jahren das Leben nahm, ist nach wie vor ungeklärt. Und womöglich wird ihre Familie darauf nie eine Antwort bekommen ...