ORF-Führungswechsel: „Sind nicht im Elfenbeinturm“

In turbulenten Zeiten für den ORF gibt es im Landesstudio Graz einen Führungswechsel: Der bisherige Landesdirektor Gerhard Koch (65) übergibt mit Ende Dezember sein Amt an Sigrid Hroch. Im ersten Doppelinterview mit der „Krone“ geht es um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senders.
„Krone“: Herr Koch, was hat sich in den letzten Jahren im ORF verändert?
Gerhard Koch: Für den ORF haben Social Media, KI und Streaming die größten Veränderungen gebracht. Als ich vor vier Jahrzehnten im Landesstudio angefangen habe, gab es noch kein Handy, kein Internet. Die Schnelligkeit hat massiv zugenommen. Und: Leider hat sich auch der Umgang mit dem ORF verändert, Auseinandersetzungen werden härter, untergriffiger geführt. Das ist etwas, womit ich nicht so gut umgehen kann, und das macht mir den Rückzug in die Pension auch leichter.
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