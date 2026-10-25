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Meghan konfrontierte Vater mit Missbrauchsvorwurf

Royals
25.10.2026 10:01
Herzogin Meghan soll im letzten Jahr ihrem Vater einen allerletzten Brief geschrieben und ihn ...
Herzogin Meghan soll im letzten Jahr ihrem Vater einen allerletzten Brief geschrieben und ihn darin mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert haben. Danach brach die 45-Jährige den Kontakt komplett ab.(Bild: AFP/JONATHAN BRADY)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Herzogin Meghan (45) hat britischen Medienberichten zufolge den Kontakt zu ihrem Vater im vergangenen Jahr komplett abgebrochen und dabei die Missbrauchsvorwürfe gegen den 82-Jährigen als Grund angegeben. Sie habe Thomas Markle in einem Brief zudem zu verstehen gegeben, dass er seine beiden Enkelkinder Archie (7) und Lilibet (5) niemals kennenlernen werde, berichteten die britische „Sun“ und der Sender BBC unter Berufung auf Personen aus Meghans Umfeld. 

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Der Brief soll Thomas Markle demnach im Krankenhaus auf den Philippinen erreicht haben, wo er sich wegen einer Beinamputation aufhielt. Meghan soll ihrem Vater darin auch mitgeteilt haben, dass die Behörden über die Missbrauchsvorwürfe unterrichtet seien.

Die beiden haben seit Langem ein schwieriges Verhältnis. Thomas Markle war 2018 nicht zur Hochzeit seiner Tochter in Großbritannien gereist.

Herzogin Meghan hat schon seit Langem ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater Thomas Markle. ...
Herzogin Meghan hat schon seit Langem ein schwieriges Verhältnis mit ihrem Vater Thomas Markle. Im letzten Jahr brach die Ehefrau von Prinz Harry den Kontakt komplett ab, nachdem sie ihn mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert hatte.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Meghans Vater bestreitet Vorwürfe
Der Vater der Herzogin soll in seinem früheren Haus auf den Philippinen eine große Menge Material von sexuellem Kindesmissbrauch zurückgelassen haben, wie die „Sun“ unter Berufung auf dessen Sohn Thomas Markle Jr. am Freitag berichtet hatte.

Markle Sr., der inzwischen wieder in den USA lebt, bestreitet die Vorwürfe. Der „Daily Mail“ sagte er am Sonntag: „Ich hatte noch nie Sex mit jemandem, der unter 18 Jahre alt ist.“ Gleichzeitig räumte er ein, in der Vergangenheit zumindest zweimal auf die Philippinen gereist zu sein und dort „mit Prostituierten zu schlafen“. „Ich mag asiatische Frauen, aber das ist kein Verbrechen.“ 

Thomas Markle Sr. bestreitet die schrecklichen Vorwürfe vehement.
Thomas Markle Sr. bestreitet die schrecklichen Vorwürfe vehement.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Philippinische Justiz ermittelt
Das philippinische Justizministerium bestätigte der dpa derweil eine Anzeige gegen den 82-Jährigen. Zuständig sei eine Taskforce gegen Menschenhandel und sexuellen Kindesmissbrauch im Internet.

Die US-Bundespolizei FBI teilte mit, man habe Kenntnis von den Vorwürfen und werde die philippinischen Behörden gegebenenfalls unterstützen. Untersucht würden zudem alle damit zusammenhängenden Vorwürfe, die Verstöße gegen US-Bundesgesetze beträfen.

Hätte britische Polizei handeln müssen?
Meghan hatte sich in einem Statement am Freitag „zutiefst bestürzt“ von den Berichten gezeigt und selbst angegeben, bereits vor Jahren von britischen Sicherheitsbehörden über „verstörende Vorwürfe“ gegen ihren Vater informiert worden zu sein.

Erst Ende August waren Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern nach Großbritannien ...
Erst Ende August waren Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern nach Großbritannien übersiedelt. Jetzt überschatten die Schlagzeilen über ihren Vater die Rückkehr der Sussexes in die alte Heimat.(Bild: AP/Maja Smiejkowska)

Die Metropolitan Police bestätigte nach Angaben der Nachrichtenagentur PA am Samstag, ein Schreiben mit „Vorwürfen wegen mutmaßlicher Straftaten außerhalb Großbritanniens“ gegen Thomas Markle Sr. an Meghan und ihren Ehemann Prinz Harry (42) weitergeleitet zu haben.

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Die Polizei habe das Schreiben 2019 erhalten, jedoch keine Details mit anderen Strafverfolgungsbehörden geteilt. Nun werde geprüft, ob die Angelegenheit der unabhängigen Polizeiaufsichtsbehörde gemeldet werden müsse.

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