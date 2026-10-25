Meghan konfrontierte Vater mit Missbrauchsvorwurf

Markle Sr., der inzwischen wieder in den USA lebt, bestreitet die Vorwürfe. Der „Daily Mail“ sagte er am Sonntag: „Ich hatte noch nie Sex mit jemandem, der unter 18 Jahre alt ist.“ Gleichzeitig räumte er ein, in der Vergangenheit zumindest zweimal auf die Philippinen gereist zu sein und dort „mit Prostituierten zu schlafen“. „Ich mag asiatische Frauen, aber das ist kein Verbrechen.“